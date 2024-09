Der dritte Biohacking Congress in Bad Dürrheim findet unter dem Thema Sinne und Harmonie vom 4. bis 6. Oktober statt. In diesen Tagen steht Bad Dürrheim erneut im Zeichen der Gesundheit und Selbstoptimierung.

Biohacking, das den Weg beschreibt, durch gezielte Strategien und innovative Methoden das Beste aus dem eigenen Körper und Geist herauszuholen, bildet dabei das Herzstück des dreitägigen Events.

Das Biohacking-Team der Kur und Bäder GmbH hat erneut ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Nach den Erfolgen der ersten beiden Kongresse mit steigenden Teilnehmerzahlen, ist der diesjährige Congress auf über 180 Teilnehmer ausgelegt.

Lesen Sie auch

Überblick Das Programm umfasst mehr als 45 Veranstaltungen, darunter Vorträge, Workshops und Outdoor-Aktivitäten, die sich alle dem Ziel widmen, die Sinne zu schärfen, Stress abzubauen und innere Harmonie zu finden. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist zum Beispiel ein Haka-Workshop, in dem Teilnehmer lernen, ihre Sinne gezielt zu nutzen und durch sensorisches Training ihre Stressresistenz zu erhöhen. Im Kurpark wird es zudem wieder eine Eisbade-Area geben, in der die Teilnehmer, unter mit zertifizierten Wim Hof Trainern und Biohacking Bad Dürrheim Instructoren, Eisbaden können.

Viele Experten zu Gast

Expertenrunde Ein Highlight des Kongresses wird der Auftritt von Jakob Drachenberg sein, einem führenden Experten im Bereich der Stressbewältigung und mentalen Stärke. Drachenberg ist bekannt für seine praxisnahen Ansätze und wird in seinem Vortrag tief in das Thema Stressresilienz eintauchen. Dabei wird er den Teilnehmern wertvolle Techniken und Strategien vermitteln, um in einer immer hektischeren Welt die innere Balance zu wahren und Stress gezielt zu managen.

Weitere hochkarätige Speaker, wie unter anderem Josephine Worseck, Julia Tulipan und auch Alvar Mollik, werden den Kongress mit ihrem Wissen bereichern. Sie werden in verschiedenen Vorträgen und Workshops innovative Methoden und Technologien vorstellen, die den Teilnehmern helfen, ihre physischen und mentalen Fähigkeiten zu optimieren. Interaktive Sessions ermöglichen es den Besuchern, das Gelernte direkt anzuwenden und neue Erkenntnisse in ihren Alltag zu integrieren.

Erlebnis Biohacking

Workshops Der Biohacking Congress 2024 bietet zu den theoretische Vorträge auch eine Vielzahl an praktischen Erlebnissen. Verschiedene Workshops laden dazu ein, neue Erlebnisse auszuprobieren und zu erleben. Von Atemtechniken zur Stressreduzierung bis hin zu Übungen zur Verbesserung der Sinneswahrnehmung – die Teilnehmer können sich auf ein umfassendes Programm freuen, das alle Aspekte des Wohlbefindens abdeckt.

Anfänge Der Ursprung des Biohacking Congress in Bad Dürrheim geht auf das Jahr 2018 zurück, als sich die Stadt das Ziel setzte, ihre Gesundheitskompetenz weiterzuentwickeln und auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. „Mit dem Thema Biohacking bieten wir eine moderne, wissenschaftlich fundierte Plattform, die es Menschen ermöglicht, ihr Leben gesund und ausgeglichen zu gestalten“, erklärt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder. „In einer Zeit, in der der Alltag immer stressiger wird, möchten wir mit diesem Congress ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, sich auf die eigene Gesundheit und das innere Gleichgewicht zu konzentrieren.“

Stressresilienz und Selbstoptimierung

Dritter Biohacking Congress Bereits jetzt haben sich über 130 Teilnehmer angemeldet. Das Interesse zeigt, dass das Thema Stressresilienz und Selbstoptimierung aktueller denn je ist. Bad Dürrheim etabliert sich damit weiter als ein Zentrum für innovative Gesundheitsansätze, das den Zeitgeist trifft und sowohl junge als auch ältere Generationen anspricht.

Der dritte Biohacking Congress 2024 in Bad Dürrheim verspricht ein Wochenende voller wertvoller Impulse für ein gesünderes und harmonischeres Leben. Mit einem starken Fokus auf Stressresilienz und Sinneswahrnehmung, unterstützt durch renommierte Experten. Die Veranstaltung bietet Inspiration und praktische Tools für ein erfüllteres Leben bietet, sind die Organisatoren überzeugt.