Gesundheitssektor: Warum BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister die Bürokratie kritisiert

Das „Stambulant“-Konzept des Unternehmens BeneVit verspricht erhebliche Verbesserungen im Pflegesektor. Doch es hängt in der Warteschleife.
Das Haus Rheinaue in Whyl am Kaiserstuhl feierte dieser Tage ein Jubiläum. Seit 2016 praktiziert die Einrichtung des Pflegedienstunternehmens BeneVit das „Stambulant“-Konzept. Hier vor Ort entwickelt, wurde es mehrfach wissenschaftlich geprüft – zuletzt im Auftrag des Spitzenverbandes der Kassen (GKV-SV) vom Institut IGES. Nach einer Beobachtungszeit von zwei Jahren kam die Studie zu dem Ergebnis, dass „Stambulant“ Pflegekosten deutlich senkt und zugleich die Versorgungsqualität verbessert.