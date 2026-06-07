Gesundheitssektor: Warum BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister die Bürokratie kritisiert

Das Haus Rheinaue in Whyl am Kaiserstuhl feierte dieser Tage ein Jubiläum. Seit 2016 praktiziert die Einrichtung des Pflegedienstunternehmens BeneVit das „Stambulant“-Konzept. Hier vor Ort entwickelt, wurde es mehrfach wissenschaftlich geprüft – zuletzt im Auftrag des Spitzenverbandes der Kassen (GKV-SV) vom Institut IGES. Nach einer Beobachtungszeit von zwei Jahren kam die Studie zu dem Ergebnis, dass „Stambulant“ Pflegekosten deutlich senkt und zugleich die Versorgungsqualität verbessert.

Somit ein Erfolgsmodell? Die endgültige Verankerung im Pflegegesetz würde die Anwendung bundesweit auch in den Wohnheimen von Mitbewerbern ermöglichen. Sie ist auf dem Weg – doch bereits seit sehr langer Zeit. Und nicht zum ersten Mal.

Der Kampf dauert jetzt zehn Jahre

Im Gespräch mit unserer Zeitung lächelt Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister; wirkt scheinbar amüsiert. Fröhlich gestimmt ist er aber keineswegs, es ist eher ein böses Lächeln, das um seine Lippen spielt. Fassungslosigkeit und Verärgerung sind dem Inhaber des deutschlandweit tätigen Unternehmens anzumerken.

Sein Kampf, das in Whyl bewährte Konzept gesetzlich zu verankern, zieht sich seit mittlerweile zehn Jahren. Zwar wurde es im Januar 2026 in einen Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit aufgenommen und die letzte Hürde scheint geschafft. Doch in dem „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung, BEEP“ steht „Stambulant“ einstweilen unter Vorbehalt. Für die Umsetzung sollen zunächst Bundes-Spitzenverbände „Handlungsempfehlungen“ erstellen. Zeit haben sie dafür bis zum 31. Dezember.

Die Fakten sind längst bekannt

Pfister kann da nur den Kopf schütteln. Das unter seiner Leitung geschaffene Konzept wurde in der Vergangenheit nicht nur vom IGES-Institut geprüft. Politiker aller Ebenen unterstützen es, Bürgermeister verschiedener Bundesländer drängen darauf, es freizugeben. „Jegliche Fachleute kennen es längst“, sagt der Geschäftsführer. Man habe ihm entsprechend signalisiert, „Stambulant“ werde „1:1 zur Umsetzung gelangen“, aber die Wartezeit müsse eben sein. „Aus formalen Gründen“, wie es hieß. Das sei, ärgert sich der Geschäftsführer, ein typischer Fall deutscher Bürokratie und ein Beispiel dafür, „wie man Innovationen blockieren kann.“

Der Vorgang stellt in seinen Augen „ein Spiegelbild der Kompliziertheit des deutschen Systems und des sich Selbst-im-Wege-Stehens“ dar. Der Verfahrensverlauf sei „symptomatisch für die Gesamtsituation: Wir reden viel und machen wenig. Und die, die etwas machen, werden noch ausgebremst.“

Ersparnisse im Milliardenbereich

Nach übereinstimmenden Ergebnissen würde „Stambulant“ die monatlichen Pflegekosten eines Wohnheimplatzes um bis zu 1000 Euro für den Beitragszahler senken und die Kosten der Krankenkassen um rund 7200 Euro verringern. Die AOK Baden-Württemberg beziffert die Einsparungen auf rund 30 Prozent. Pfister: „Hochgerechnet auf das gesamte System in Deutschland wären das 6 bis 7 Milliarden Euro jährlich.“

Was die Verbesserung der Pflegequalität angeht, verweist der Geschäftsführer auf die Aussagen der Fachleute, aber ebenso auf Berichte unabhängiger Medien, die „Stambulant“ unter die Lupe nahmen: „Das gab es noch nie, dass über ein Pflegekonzept so uneingeschränkt positiv berichtet wurde“, fasst er zusammen – aber letztendlich habe sich die Bürokratie durchgesetzt.

„Das ist nicht gerade motivierend für Innovationen, die wir im Sozialbereich dringend brauchen“, wettert Pfister. Deutschland habe im Gesundheitsbereich europaweit die höchsten Ausgaben zu tragen, verzeichne jedoch statistisch die schlechtesten Lebenserwartungen. „Wir geben unwahrscheinlich viel Geld für ein relativ bescheidenes Ergebnis aus. Nun steht uns eine Möglichkeit offen, die weniger kostet und bessere Resultate bringt – und müssen warten.“

Investitionen in Millionenhöhe

Hinzu kommt: Durch diese Wartezeit werde sein Unternehmen an mehreren Standorten ausgebremst. So in Meßstetten. Dort sollen in Verbindung mit „Stambulant“ ein Wohnheim, Tagespflege und ein Gesundheitszentrum entstehen. „Die Bauerlaubnis ist vorhanden. Aber seit acht Jahren hängen wir in der Warteschleife. Ich musste Firmen absagen und ihnen mitteilen: Wir haben keine Zusage für ‚Stambulant‘, also kann ich mit dem Bau nicht beginnen.“ Pfister nennt weitere Standorte, an denen er nicht starten könne. 100 Millionen Euro plane er an Investition. Die seien aber einstweilen „blockiert“.

Abgesehen davon ist der BeneVit-Chef, wie er zugibt, nicht auf „Handlungsempfehlungen“ erpicht. „Wir haben ‚Stambulant‘ erfunden und haben in zehn Jahren viel gelernt, verbessert und verfeinert. Ich brauche keine Handlungsempfehlungen. Wir wissen, wie es funktioniert und was notwendig ist. Aber jetzt entscheiden Theoretiker, was wir tun sollen. Leute, die noch nie vor Ort waren, haben den Auftrag: Ihr sollt der Praxis sagen, wie es geht.“

Sein Unternehmen müsse jetzt zuwarten, was in den Handlungsempfehlungen steht und ob sie möglicherweise eine Umgestaltung des Modells erfordern. „Ich muss, wenn die Empfehlungen da sind, zuerst schauen: Funktioniert dann alles noch? Warum wird nicht einfach das übernommen, was sich längst bewährt hat? Wozu das Rad neu erfinden?“

Klarheit erst Ende des Jahres

Von der Entscheidung abhängig sei nicht zuletzt die Einrichtung in Whyl. Die Versuchs-Laufzeit für das Modell endet in diesem Dezember. Bis dahin herrsche keine Klarheit, ob und wie es anschließend weitergeht. Pfister: „Wenn irgendwelche Leute in ihren Schreibstuben Termine setzen, ist das eine Sache. Die andere Frage ist: Was macht der 90-Jährige, was machen die Mitarbeiter, die dann vielleicht keinen Job mehr haben? Das hat existenzielle Auswirkungen auf Menschen.“

Pfister schließt: „Die Wahrscheinlichkeit ist groß und das Versprechen ist da, dass es ,Stambulant’ 1:1 im Original, gibt. Aber es ist nicht fix. Ich habe in zehn Jahren von drei Bundesregierungen zu hören bekommen: Wir machen das – und wurde dreimal enttäuscht. Das Modell steht im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, auch die neue Landesregierung hat es in den Koalitionsvertrag aufgenommen und Bayern hat zwei Landtagsbeschlüsse für die Umsetzung gefasst.

Pfister: „Mein Glauben an solche Zusagen pendelt inzwischen auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber jetzt hoffen wir mal.“ Und das klingt wieder bitter.

Ritterschlag vom Magazin National Geographic

Beeindruckt

Das US-amerikanische Magazin National Geographic ist eine der renommiertesten Fachzeitschriften für Wissenschaften weltweit. Im März veröffentlichte die Autorin Karen Landmann darin einen Beitrag zum Thema Pflege und Altersvorsorge. Dabei verglich sie die Situation in den USA mit deutschen Einrichtungen. Der Titel kann als Zusammenfassung gelesen werden: „What Germany can teach the world about healthy aging (Was die Welt von Deutschland über gesundes Altern lernen kann).“ Landmann spricht Probleme an, die auch hierzulande das System belasten. Sie bewundert jedoch vorbehaltlos die Innovationen, mit denen sich der Pflegesektor bemüht, Kosten zu dämpfen und die Lebensqualität von Heimbewohnern zu erhöhen. Zwei Stationen ihrer Reise führten sie zu BeneVit: Ins Haus Fehlatal Burladingen und zum stambulanten Konzept Wyhl. Die Autorin war, man darf es so formulieren, schlichtweg beeindruckt.​

Stambulant

ist eine Wortschöpfung aus stationär und ambulant. Das Konzept verbindet stationäre Leistungen mit ambulanten Elementen, darunter auch Eigenleistungen von Angehörigen. Es soll Heimbewohnern mehr Selbstbestimmung ermöglichen, die Einrichtungen flexibler machen, Kosten einsparen.Entwickelt wurde das Modell von BeneVit und vom Kuratorium Deutsche Altershilfe wissenschaftlich begleitet. Im Gesetzesentwurf, um den es geht, ist es als „gemeinschaftliches Wohnen“ bezeichnet.

Bei BeneVit

handelt es sich um ein privates Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen. Es wurde 2004 von Geschäftsführer Kaspar Pfister gegründet, der Hauptsitz befindet sich in Mössingen. Das Unternehmen ist an über 30 Standorten in fünf Bundesländern aktiv, betreibt rund 50 Einrichtungen und konzentriert sich auf die Altenpflege und Betreuung älterer Menschen.