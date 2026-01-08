Gesundheitsministerin in Todtnau: So will Warken das Gesundheitssystem stärken

Wie das Gesundheitssystem zukunftsfähig gemacht werden kann, beschrieb Bundesgesundheitsministerin Nina Warken am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion in Todtnau.
Die Reform sei ein Spagat zwischen einer bestmöglichen medizinischen Versorgung und ihrer Finanzierung. Zunächst beschrieb Gastgeber Dr. Martin Honeck vom Gesundheitszentrum in Todtnau, dass die medizinische Versorgung im Oberen Wiesental derzeit gut aufgestellt sei und nicht die generellen Probleme im ländlichen Raum widerspiegele. Die beiden Praxen kooperieren nicht nur gut, „wir arbeiten sogar freundschaftlich miteinander und telefonieren täglich.“ Todtnau sei Notarztstandort im Oberen Wiesental und arbeite gut mit dem DRK und der Bergwacht zusammen, die häufig bei Einsätzen im Gelände, aber auch bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kämen.