Gesundheit in Bad Dürrheim

1 Elke Haag testet das Eisbaden – hier mit einem Betreuer der Kur- und Bäder GmbH. Foto: Renate Zährl

Der dritte Biohacking Kongress der Kur- und Bäder GmbH findet derzeit in Bad Dürrheim schwerpunktmäßig im Kurhaus statt.









Link kopiert



Biohacking-Congress-Thema des Jahres ist Breath & Health, Atem und Gesundheit. Jenny Mühl führte am ersten Tag durch das Programm mit Vorträgen und Workshops bevor sie mit ihrem Team die 200 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Europa in Schwung und gute Laune mit Singen und Rhythmus in Stimmung brachten.