Gesprächsangebot in Steinen: Eine Zeit-Bank für die Zeitbank

In Kooperation des Vereins Zeitbankplus Mittleres Wiesental mit der Kirche und lokalen Handwerkern und Betrieben entstand in Steinen ein „Schwätzbänkle“.
Das Wortspiel, dass nun der Verein Zeitbankplus Mittleres Wiesental mit einer echten Bank Zeit verschenkt, nahm Christine Putz, Vorsitzende des Vereins, passend in ihre Rede zur Einweihung der Bank auf. Nach der Begrüßung etlicher Vereinsmitglieder, des Vertreters des Bürgermeisters der Gemeinde Steinen, Dietmar Ernst, des Steinmetzes Thomas Raschendorfer des Pfarrers Ingo Meißner und explizit der Mitglieder Ursel und Herbert erläuterte Christine Putz die Entstehungsgeschichte der Bank: „Ein Beispiel für hervorragende, unbürokratische Kooperation“, wird sie in einer Mitteilung des Vereins zitiert.