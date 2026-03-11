Geschichte in Sulz: Der Bauernkrieg am Neckar

Ein Buch zum Bauernkrieg rückt die Region am Neckar in den Fokus. Mitgeschrieben haben auch Sulz’ Stadtarchivar Joachim Jehn und Museumsleiter Cajetan Schaub.
Mit dem neu erschienenen Band „Der Bauernkrieg zwischen Schwarzwald und Neckar“ liegt eine umfassende Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung vor, die sechs Monate lang im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt zu sehen war. Das Buch bündelt aktuelle Forschungen und macht deutlich, dass der Raum zwischen Schwarzwald und oberem Neckar einen eigenständigen und bislang unterschätzten Schauplatz des Bauernkriegs darstellt.