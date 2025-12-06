Geschichte des Hauptbahnhofs: 1845 ist der erste Zug nach Freiburg gefahren

Am 30. Juli 1845 hat der Freiburger Bahnhof seine Tore geöffnet. Der Basler Kulturwissenschaftler Dominik Wunderlin hat auf die Geschichte des Bahnhofs zurückgeblickt.
Ende Juli 1845 wurde die Bahn in Freiburg mit Kanonenschüssen vom Schönberg begrüßt: Der erste Zug fuhr den Badischen Großherzog Friedrich I. von Emmendingen in die Stadt. Den Dampf der Lok konnte man von Freiburg aus gut sehen, so dass das Kanonenfeuer perfekt zeitlich abgestimmt war. Die Einweihung des eingleisigen, von Offenburg kommenden Streckenabschnitts markierte einen Meilenstein und wurde entsprechend gewürdigt: Das dazu gehörende Festmahl fand im Historischen Kaufhaus statt. Damals hatte Freiburg rund 15 000 Einwohner.