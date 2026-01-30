Gericht gibt Klauß recht: Muss die AfD jetzt doch zu Diskussion zugelassen werden?

Die AfD war nicht zur Podiumsdiskussion von Volkshochschule und Nabu eingeladen – und hatte dagegen geklagt. Das Gericht gab dem Eilantrag jetzt recht.
Die AfD wurde nicht zu Podiumsdiskussionen mit Landtagskandidaten eingeladen. Nach einer Beschwerde der Partei sagte das Maria-von-Linden-Gymnasium seine geplante Veranstaltung ab. Die von Volkshochschule (VHS) und Nabu für Freitag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr geplante Diskussion soll aber stattfinden. Dagegen hatte die AfD geklagt – und beim Verwaltungsgericht Karlsruhe mit einem Eilantrag Recht bekommen.