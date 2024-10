Gerätehaus bleibt großer Knackpunkt: So gut ist die Seelbacher Feuerwehr aufgestellt

1 Laut Bedarfsplan ist die Seelbacher Wehr, hier bei der Herbstübung, gut aufgestellt. Foto: Baublies

Wie steht es um die Seelbacher Feuerwehr? Der Bedarfsplan für die kommenden fünf Jahre lieferte viele positive Ergebnisse. Bei der Vorstellung im Gemeinderat wurde jedoch mehrfach betont, dass ein neues Feuerwehrhaus hohe Dringlichkeit hat.









Link kopiert



Erst am Sonntag hat die Seelbacher Feuerwehr bei der Übung in der Ortsmitte in der Praxis gezeigt, was sie kann, am Montagabend war dann die Theorie an der Reihe. Im Feuerwehrbedarfsplan für die Jahr 2025 bis 2029 wurde festgehalten, in welchen Punkten die Wehr gut aufgestellt ist und wo Verbesserungsbedarf herrscht. Dafür hat sich die Gemeinde erstmals Unterstützung geholt – und zwar von der Brandschutz Vier GmbH aus Schmieheim.