Geplante Gesundheitsreform: Freudenstädter Landrat befürchtet Kliniksterben

Der Freudenstädter Landrat Andreas Junt kritisiert die Gesundheitsreform scharf: „Er nimmt meines Erachtens billigend in Kauf, dass demnächst Kliniken frontal gegen die Wand fahren.“
Mit einem Schaubild versuchte Landrat Andreas Junt, auch in Berlin jedem klar zu machen, was auf dem Spiel steht: Es zeigt die Entfernung von Freudenstadt zu den nächstgelegenen Krankenhäusern. Nagold? 35 Kilometer entfernt. Wolfach? 36. Nach Rottweil fährt man 48 Kilometer. Wer nach Tübingen, Calw oder Offenburg will, muss noch längere Strecken zurücklegen.