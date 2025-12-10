Kooperation und Zusammenhalt: Es läuft im Quartierstreff August-Bauer-Straße in Weil am Rhein

Aus dem Engagement von vielen entsteht immer wieder etwas Neues. Quartiersmanagerin Brigitte Lill hat ihre Arbeit vorgestellt.
Der Name des Quartierstreffs scheint nicht perfekt, denn er vermag das gesamte Gebiet nicht zu umschreiben, wie Caritas-Quartiersmanagerin Brigitte Lill in der Sitzung des Kultur, Sport- und Verwaltungsausschusses erklärt: „Eigentlich müsste es wohl Weil-Henschberg heißen.“ Doch so ganz genau ließe sich das nicht eingrenzen, denn viele Besucher und Engagierte kämen auch aus „anderen Ecken von Weil am Rhein“, viele zudem aus Haltingen.