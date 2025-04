Gut 300 Teilnehmer versammelten sich am Samstagmittag hinter der Balinger Stadtkirche zu einer Demonstration unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“. Ein wildes Fahnenmeer aus Deutschland-Flaggen, Friedenstauben und Russlandfarben prägte das Bild am Wasserspiel.

„Gemeinsam für Deutschland“ ist laut Angaben auf der Internetseite www.grossdemos-deutschland.de „aus einer einfachen Idee heraus entstanden – und aus der Kraft der sozialen Medien“.

Mitglieder der „Zollern-Jugend aktiv“ waren ebenfalls unter den Teilnehmern. Foto: Eyckeler

Weiter wird dort betont, dass man parteilos agiere: „Jeder ist willkommen – unabhängig von politischer Orientierung oder bisherigen Wahlentscheidungen. Hier geht es nicht um Parteien, sondern um gesellschaftliche Anliegen, die viele Menschen bewegen“, heißt es da.

Der Großteil der Teilnehmer kam augenscheinlich aus der bürgerlichen Mitte. Unter ihnen fanden sich aber auch Teilnehmer, die der „Querdenker“-Szene und dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden konnten. Eine Gruppe junger augenscheinlich rechtsextremer Männer und Frauen entrollte ein Banner mit der Aufschrift „Zollern-Jugend – Aktiv für Tradition & Heimat“. Teile der Gruppe trugen Kleidung mit Reichsadler-ähnlichen Motiven, auf einem Kapuzenpullover war zu lesen „Defend Europe“, zusammen mit einer Maschinenpistole.

Gegenprotest auf dem Viehmarktplatz Foto: Eyckeler

Zu den Forderungen, die auf Flyern vorab kommuniziert wurden und von verschiedenen Rednern am Mikrofon thematisiert wurden, gehörten unter anderem „flächendeckende Grenzkontrollen“, „Schutz der Bevölkerung“, „keine Milliarden für die Ukraine“ und die „Wahrung der Meinungsfreiheit“.

Zahlreiche Redebeiträge einiger Bürger wurden begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert und Rufen der Antifa-Gruppierung, die sich in Teilen am Parkhaus Stadtmitte und um den Kreisverkehr postierten – und sich immer wieder ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei lieferten.

Eigentlich war angemeldet worden, dass sich die Demo-Teilnehmer von „Gemeinsam für Deutschland“ in einem Aufzug durch die Innenstadt bewegen. Laut Polizeiangaben konnte dieser Aufzug aber nicht gewährleistet werden, da Teile der angemeldeten Gegendemo auf dem Viehmarktplatz nicht – wie bereits geschrieben – auf dem angemeldeten Gelände geblieben sind und dazu in größerer Zahl erschienen sind als angenommen.

Die Antifa wurde von der Polizei gestoppt. Foto: Eyckeler

Stattdessen habe man sich mit der Versammlungsbehörde in Balingen darauf geeinigt, dass der Protestzug zumindest um die Stadtkirche herum stattfinden kann, so die Angaben der Polizei.

Ein Gespräch mit dem Veranstalter der „Gemeinsam für Deutschland“-Demo scheiterte und wurde durch laute „Lügenpresse“-Rufe beendet.

Die Gegendemo auf dem Viehmarktplatz wurde unter anderem unterstützt von „Omas gegen Rechts“ und der Gruppierung „Alboffensive. Hier waren rund 200 Demonstranten anwesend. Flaggen der Antifa, der Grünen und Verdi wurden geschwenkt.

In allen 16 Bundesländern waren am Wochenende Demonstrationen unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ angemeldet. In Baden-Württemberg fanden neben Balingen Kundgebung in Karlsruhe und Reutlingen statt.