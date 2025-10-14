Gemeinderatssitzung in Oberwolfach: Geplante Mobilfunkmasten im Schwarzenbruch sorgen für Unmut

Drei Flächen hatte der Gemeinderat freigegeben. Der erste Vorschlag soll jetzt gebaut werden. Doch die Planungen bekommen Gegenwind – einige Anwohner fühlen sich übergangen.
„Nichts anderes als ein Sendemast fürs Mobilfunknetz“, übersetzte Bürgermeisterstellvertreter Martin Dieterle den etwas kryptischen Bauantrags-Titel zur Errichtung eines Schleuderbetonmasts mit 45 Meter Höhe, zwei Plattformen sowie dazugehöriger Outdoor-Systemtechnik neben dem Mast und einer Einfriedung durch einen Zaun. Mit dem hatte sich Oberwolfachs Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen – für den Großteil der Räte ein vertrautes Thema.