Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat die Kindergartengebühren für die Jahre 2024/2025 und 2025/2026 festgelegt. Eine erneute Beschlussfassung ist daher nicht erforderlich – die Grundgebühren bleiben stabil.

Allerdings machte die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatsitzung auf notwendige Anpassungen in anderen Bereichen aufmerksam. Hintergrund sei unter anderem eine Preissteigerung des Essenslieferanten Maier Schwaben zum 1. März 2025. Um weiterhin eine ausgewogene Verpflegung für die Kinder sicherstellen zu können, wurde eine Erhöhung der Mittagessenspreise zum neuen Kindergartenjahr empfohlen.

Lesen Sie auch

Auch bei den Materialkosten sieht sich die Gemeinde zu einer Anpassung gezwungen. Die bislang angesetzten 0,50 Euro für das Anfertigen der Kinderportfolios reichen nicht mehr aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. Eine moderate Erhöhung ist vorgesehen, um weiterhin qualitativ hochwertiges Material zur Verfügung stellen zu können.

Erhöhungen zum neuen Kindergartenjahr

Bürgermeisterin Grassi schlug vor, sämtliche Erhöhungen aus verwaltungspraktischen Gründen gebündelt zum Kindergartenjahr 2025/2026 umzusetzen. Zudem sicherte sie den Eltern zu, dass es auch 2026 keine unterjährigen Preisänderungen geben werde. Gemeinderat Bernd Schittenhelm erinnerte an eine frühere Aussage der Verwaltung, wonach die Kosten für das hauswirtschaftliche Personal nicht in den Gebühren enthalten seien. Er bat darum, dem Gremium bei Gelegenheit entsprechende Zahlen vorzulegen. Grassi sagte dies zu, wies jedoch darauf hin, dass die Gemeinde in diesem Bereich bereits am unteren Kostenlimit arbeite. Eine weitere Senkung der Ausgaben sei nur durch eine Reduktion der ausgegebenen Mittagessen möglich – was wiederum bedeuten würde, dass das Angebot nicht mehr allen Kindern zur Verfügung stehen könne. Letztlich stimmte das Gremium der Preiserhöhung einstimmig zu.

Preiserhöhungen für Essen und Portfolios

Der Preis für das Fertigen des Portfolios wurde somit auf 1,50 Euro erhöht. Für das Mittagessen der Gemeinschaftsschüler werden künftig 40 Euro pauschal fällig, während die Preise im Kindergarten von 3,80 auf 4,20 Euro pro Essen und in den Grundschulen und Hort von 4 auf 4,40 Euro erhöht wurden.