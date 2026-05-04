Gemeinderat Todtnau: Sichtachse zu Kapellen freihalten

Der Friedhof wird an die Bestattungswünsche der Todtnauer angepasst. Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, dass als erstes die Haupt- und Seitenwege gepflastert werden.
Bathseba Gutmann (Gutmann Buchmann Landschaftsarchitekten) hat im Gemeinderat ihre Pläne für die Umgestaltung des Friedhofs vorgestellt. Sie schlägt vor, neue Urnengrabarten auf dem Friedhof zu etablieren. Im unteren Bereich des Friedhofs sollen Rasenurnen- und Baumurnenfelder entstehen sowie ein weiteres Feld für Urnendoppel- beziehungsweise Urnenreihengräber. Möglich sind auch Urnenmauern entlang der westlichen Mauer. Am westlichen Eingang und unterhalb der Kapellen könne ein gärtnergepflegtes Grabfeld entstehen. Für das freie mittlere Feld schlägt die Landschaftsarchitektin einen Biodiversitätsgarten vor, ein kleiner Park im Friedhof, in dem Gemeinschaftsgrabflächen eingerichtet werden könnten.