Gemeinderat Todtnau: Elena Wunderle musste gehen

1 Bürgermeister Oliver Fiedel vereidigte den neuen Ortsvorsteher von Geschwend, Christian Rombach (rechts). Foto: Christoph Schennen Geschwend bekommt nach weniger als zwei Jahren einen neuen Ortsvorsteher.







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Der Gemeinderat Todtnau hat in geheimer Wahl Christian Rombach zum neuen Ortsvorsteher von Geschwend gewählt. Er war bereits vom dortigen Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher gewählt worden. Bürgermeister Oliver Fiedel dankte Elena Wunderle für ihre Tätigkeit als Ortsvorsteherin. Sie trat ihr Amt im August 2024 an. Doch durch ihren Wegzug in die Kernstadt Todtnau, war nun eine Neuwahl notwendig geworden. Denn, wie Bürgermeister Oliver Fiedel im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, muss ein Ortsvorsteher in dem Ort wohnen, in dem er im Amt ist. Das Gleiche gilt für Gemeinderäte. Bürgermeister sind von dieser Regelung allerdings ausgeschlossen.