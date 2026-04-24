Gemeinderat stimmt zu: Vorhaben für ein „Urbanes Gebiet“ in Schliengen ist einen Schritt weiter

Dem Bebauungsplanentwurf, der ein „Urbanes Gebiet“ mit Schwerpunkt Wohnen auf der Grünfläche südlich des Rewe-Markts in Schliengen betrifft, hat der Gemeinderat zugestimmt.

Dazu hat der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend grünes Licht für den Bebauungsplan-Entwurf „Am Sonnenstück IV“ gegeben, der nun offengelegt wird. Konsens besteht nun auch darin, wie die notwendigen Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP) vonstatten gehen sollen, der auf dem Areal eine Sonderfläche für Hotellerie/Tourismus vorsieht.

Mit dem „Urbanen Gebiet“ will die Gemeinde der hohen Nachfrage an Wohn- und Gewerbeflächen in Schliengen begegnen, zumal für das 0,75 Hektar große Areal südlich des Lebensmittelmarkts die Anfrage eines Grundstückseigners vorliegt.

Mehrfach hatte der Gemeinderat bereits das Thema einschließlich Bebauungsplanentwurf und FNP-Änderung beraten. Kritik hatte es zuletzt vor allem daran gegeben, wie die Umwidmung des gut ein Hektar großen Sondergebiets in ein Mischgebiet mit Schwerpunkt Wohnen vonstatten gehen soll, damit am Ende im FNP die Flächenbilanz in puncto Wohnen stimmt. Denn dazu muss eine für Wohnzwecke festgesetzte Fläche von knapp 0,3 Hektar aus dem FNP herausgenommen und als künftige Grünfläche deklariert werden.

Insbesondere die Freien Wähler pochten darauf, dass dafür keine bereits weitgehend erschlossene Flächen geopfert werden dürften. Mit dem neuen Vorschlag, einen Teil der im FNP erhaltenen potenziellen Wohnbaufläche im „Biefang“, genauer am „Hertinger Weg“ im Gewann Vorderer Hofacker als Grünfläche umzuwidmen, konnte der Punkt ausgeräumt werden. Eine kleine verbleibende Restfläche im Bereich „Sonnenstück IV“ soll als Sonderfläche verbleiben, erläuterte Jürgen Schill vom Büro fsp-Stadplanung. Die detaillierten Vorschläge für die FNP-Änderung werden nun dem Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schliengen-Bad Bellingen empfohlen.

Freie Wähler stellen Antrag

Grundsätzliche Vorbehalte vornehmlich der Freien Wähler zum Flächentausch wurden allerdings erst durch die Zustimmung zu ihrem dreiteiligen Antrag ausgeräumt, der kurzfristig vor der Sitzung eingegangen war und getrennt behandelt wurde.

Weil der Gemeinde durch die Umwidmung von möglichen Wohnbauflächen in Grünland Verluste entstehen, müssten diese von den Investoren aufgefangen werden, so ein Argument. Deshalb solle die Gemeinde 15.000 Euro für die knapp 0,3 Hektar große Kompensationsfläche erhalten.

Gleichzeitig soll die Kommune dem Investor für notwendige Ausgleichsmaßnahmen auf der Baufläche Ökopunkte für je 90 Cent anbieten können. „So schaffen wir keinen Präzedenzfall und kommen am schnellsten voran, auch im Sinne der Investors“, sagte Sprecher Thomas Sattler. Diese beiden Punkte werden zu gegebener Zeit Teil der Verhandlungen mit dem Investor sein.

Des Weiteren forderte die Fraktion, dass im Bebauungsplan 1,5 Stellflächen pro Wohn- oder Gewerbeeinheit festgesetzt werden sollen. Sowohl Schill als auch Bürgermeister Christian Renkert erläuterten, dass diese Forderung maximal für die Wohneinheiten festgesetzt werden kann, nicht für Gewerbeeinheiten. Sie müsse zudem laut Landesbauordnung gut begründet sein, was Sattler mit Blick auf die Situation an der Wohnfläche nördlich des Lebensmittelmarkts für gegeben hielt, wo Anwohner auch auf der Straße parkten.

Verschiedene Vorschriften

Der Bebauungsplan-Entwurf „Am Sonnenstück IV“ definiert die Baufläche mit knapp 0,6 Hektar. Die maximale Gebäudehöhe ist auf 14 Meter festgesetzt. Es gibt Vorschriften zur Dach- beziehungsweise Fassadenbegrünung und Pflanzgebote – auch für Stellplätze. Die Erschließung erfolgt im Süden des Areals über eine gut sechs Meter breite Straße. Zur angrenzenden Rebfläche im Osten ist ein 16 Meter breiter Grünstreifen mit hochstämmigen Bäumen und Feldhecke vorgesehen, der auch als Ausgleichsfläche für den Eingriff in den Naturhaushalt dient.

Weil damit aber nicht alle vorhandenen 46.000 Ökopunkte im Areal ausgeglichen werden können, soll der weitere Ausgleich durch die Einrichtung eines Waldrefugiums im Käferholz auf Gemarkung Liel erfolgen. Die Maßnahme würde gut 810.900 Ökopunkte generieren und somit den Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt ausgleichen.

Auch der Ausgleich beim Eingriff in den Boden – Stichwort Versiegelung – soll im Käferholz erfolgen. Großes Thema sei zudem die Gefahr durch Starkregenereignisse, betonte Schill. Zur Risikominimierung würde die Grünfläche dienen, aber auch der Bauherr müsse die Bebauung anpassen.