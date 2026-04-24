Gemeinderat stimmt zu: Vorhaben für ein „Urbanes Gebiet“ in Schliengen ist einen Schritt weiter

Dem Bebauungsplanentwurf, der ein „Urbanes Gebiet“ mit Schwerpunkt Wohnen auf der Grünfläche südlich des Rewe-Markts in Schliengen betrifft, hat der Gemeinderat zugestimmt.
Dazu hat der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend grünes Licht für den Bebauungsplan-Entwurf „Am Sonnenstück IV“ gegeben, der nun offengelegt wird. Konsens besteht nun auch darin, wie die notwendigen Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP) vonstatten gehen sollen, der auf dem Areal eine Sonderfläche für Hotellerie/Tourismus vorsieht.