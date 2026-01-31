Gemeinderat Steinen: Klimaschutzbericht ist durchwachsen

Viele begrünte Flachdächer und Photovoltaik-Anlagen, aber auch viele Autos: In Steinen gibt es beim Thema Klimaschutz noch Luft nach oben.

Klimaschutzmanager Ronny Buth hat den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr informiert. Dabei griff er auf den neu erstellten Energiemonitor zurück, mit dessen Hilfe sich die Entwicklungen der vergangenen Jahre in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität aufzeigen und in Relation zu langfristigen Zielen setzen lassen.

Buth konnte darstellen, dass sich bereits viele Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde in der Umsetzung befinden, andere werden derzeit noch geprüft. Der Klimaschutzmanager erinnerte an öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie das Energie- und Klimaforum im April oder den „Klima.Länd.Tag“ im September. Auch wurden auf der gesamten Gemarkung kostenlose Energieberatungen durchgeführt. Am Stadtradeln beteiligten sich in Steinen 136 Personen in 18 Teams. Und der neue On-Demand-Bus „LöGo“ wurde gleich im ersten Jahr stark nachgefragt.

Sektorziele sollen bei der Bewertung helfen

Weil der European Energy Award (eea) zum Jahresende eingestellt wurde, konnte Buth keine verlässliche Aussage darüber treffen, ob das Steinener Engagement für eine Auszeichnung mit Gold gereicht hätte. Nun will sich die Gemeinde eventuell der sogenannten Zukunftskommune anschließen, um ihren Einsatz für den Umweltschutz auch weiterhin überprüfen lassen zu können. Doch eigentlich, sagte Buth, könne Steinen auch selbst bewerten, wo es gerade steht.

Hierbei könnten die ausgearbeiteten Sektorziele helfen. Wie fast überall gibt es auch in Steinen noch starken Handlungsbedarf in den Bereichen Wärme und Mobilität. Immerhin konnte die Länge der Nahwärmenetze in den vergangenen fünf Jahren von zwölf auf 24 Kilometer verdoppelt werden. 655 Nahwärmeanschlüsse gebe es mittlerweile in der Gemeinde. Hinzu kämen fast 800 Photovoltaikanlagen von Privatleuten, jedoch bisher nur wenige Smart-Meter-Messsysteme.

Elektromobilität ist noch ausbaufähig

6500 Fahrzeuge sind in der 10 000 Einwohner-Gemeinde angemeldet. Darunter befinden sich gerade einmal 250 Elektrofahrzeuge. 25 öffentliche Ladesäulen stehen für diese E-Autos bereit. Die Straßenbeleuchtung wird derzeit einer Bestandsaufnahme unterzogen. Buth erklärte, dass die schon vorhandenen LED-Leuchten der ersten Generation angehören würden und deshalb auch schon wieder ersetzt werden könnten. Für die Umrüstung der Beleuchtung will sich die Gemeinde um eine Förderung bemühen. Als ein Schritt mit Signalwirkung angedacht sei zudem ein Beitritt unter das Label „Klimapositive Städte und Gemeinden“.

Norbert Götz (CDU) erkundigte sich nach dem Stand jener vom Gemeinderat priorisierten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, die derzeit noch geprüft werden. Dazu zählen Schulprojekte zu den Themen Energie und Klima. Buth berichtete, mit Schulleiter Stefan Royl im Austausch zu stehen. So seien die Schüler beispielsweise dazu angehalten, mit dem Thermometer schattige und weniger schattige Flächen auf dem Asphalt im Pausenhof ausfindig zu machen. Wichtig war es dem Gemeinderat zudem, den Klimaschutz schon bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen.

Fahrradinfrastruktur und Bürgerbus

Buth berichtete von einem regen Austausch mit Patrik Riesterer vom Fachbereich Bauen und Umwelt. Dabei gehe es beispielsweise um Empfehlungen zu einer Flachdachbegrünung oder mögliche Veränderungen bei der Stellplatzsatzung. Den Ausbau der Fahrradinfrastruktur will Buth gemeinsam mit der IG Velo vorantreiben. Für einen Radweg nach Schlächtenhaus werde weiter nach Lösungen gesucht.

Dass es beim Thema Bürgerbus noch Luft nach oben gebe, merkte Rudolf Steck (SPD) an. Es wurde berichtet, dass das On-Demand-System noch ausgeweitet werden soll. Auch gab es einen Hinweis auf die bereits weit fortgeschrittene Sensortechnik des Unternehmens Endress und Hauser, die beim autonomen Fahren eine Rolle spielen könnte.

Den LöGo-Bus würde Almut Steyer (SPD) gerne öfter fahren lassen. Sie bedauerte zudem, dass das Thema Klimaschutz trotz seiner Bedeutung aus dem Fokus geraten sei. Rainer Dürr (Gemeinschaft) wünschte sich ein Freiflächen-Photovoltaik-Projekt irgendwo im Ort. Und Stephan Mohr (Gemeinschaft) lobte das Engagement des Klimaschutzmanagers.