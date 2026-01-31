Gemeinderat Steinen: Klimaschutzbericht ist durchwachsen

Viele begrünte Flachdächer und Photovoltaik-Anlagen, aber auch viele Autos: In Steinen gibt es beim Thema Klimaschutz noch Luft nach oben.
Klimaschutzmanager Ronny Buth hat den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr informiert. Dabei griff er auf den neu erstellten Energiemonitor zurück, mit dessen Hilfe sich die Entwicklungen der vergangenen Jahre in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität aufzeigen und in Relation zu langfristigen Zielen setzen lassen.