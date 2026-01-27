Gemeinderat Schönau: Alte Wohnungen werden saniert

Der Gemeinderat hat dem Wirtschaftsplan 2026 der Städtischen Wohnbau Schönau zugestimmt. Beim „Seniorenzentrum“ und bei der „Wohnraumvermietung“ gibt es einen Jahresfehlbetrag.

Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt, dass das Stammkapital des Eigenbetriebs Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald um 200 000 Euro auf 1,4 Millionen. Euro erhöht wird. Damit reagiert die Verwaltung auf die finanziell schlechte Lage des Eigenbetriebs, die dazu führt, dass regelmäßig Kassenkredite aus dem Kernhaushalt beziehungsweise am Kapitalmarkt aufgenommen werden müssen. Die Maßnahme stärkt die Liquidität des Eigenbetriebs, minimiert den Aufwand für Zinsen der Kassenkredite und ist deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von Fremdkapital.

Sie verringert die Liquidität des Kernhaushalts, aber das Stammkapital kann, wenn der Eigenbetrieb floriert, wieder an den Kernhaushalt zurück überwiesen werden. Die Erhöhung des Stammkapitals hat zur Folge, dass die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert werden musste.

Der Gemeinderat hat auch den Wirtschaftsplan für 2026 beschlossen. Der Betriebszweig „Seniorenzentrum“ wird für 2026 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von 11 316 Euro erwirtschaften, das ist wesentlich weniger als der Jahresverlust von 2025, der aufgrund des neuen Personenaufzuges bei 118 760 Euro lag. Der Jahresfehlbetrag beim Betriebszweig „Wohnraumvermietung“ liegt bei etwa 30 672 Euro. Das liegt an den zahlreichen Sanierungsmaßnahmen, die in fünf Wohnungen der Städtischen Wohnbau durchgeführt werden sollen. Bauamtsmitarbeiter Matthias Mühl stellte sie vor.

Die Dachgeschosswohnung der Friedrichstraße 37 soll saniert werden. Dort ist der Mieter ausgezogen.

Wohnung im Dachgeschoss wird erneuert

Geplant ist das separate, auf der gleichen Etage liegende Zimmer in die Wohnung zu integrieren und das Bad, die Verrohrung der Sanitärinstallation und die Elektroinstallation zu erneuern. Die Wände bekommen eine neue Tapete, der Boden einen Vinylbelag. Das Gebäude wurde 1900 errichtet und hatte ein Nebengebäude, das 2004 abgebrochen wurde. 2019 wurde die Nordfassade saniert, sie bekam neue Fenster, einen Balkon und einen Vollwärmeschutz. Im gleichen Jahr wurde ein Kellerraum zum Waschraum. 2020 bekam das Gebäude einen neuen Stromanschluss, 2024 wurde die Wohnung im Erdgeschoss (mit Badumbau), 2025 die Wohnung im Obergeschoss (ohne Badumbau) saniert. Die Sanierung der Wohnung kostet 40 000 Euro. Für 2027 ist die Sanierung der Fassade für 80 000 Euro geplant.

Geräumt wird auch die Wohnung im ersten Obergeschoss der Wiesenstraße 6. Der Mieter hat dort Jahrzehnte gewohnt. Böden, Tapeten, Türen und Ausstattung hat er vom Vermieter übernommen. Die Wohnung wurde seit Jahrzehnten nicht renoviert. Die Elektro- und Sanitärinstallation stammt aus dem Baujahr 1959. Die Sanierung der Wohnung kostet 35 000 Euro; weil das Gebäude im Stadtsanierungsgebiet liegt, erwartet die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm von 35 Prozent (12 250 Euro). Das Haus soll zudem einen Nahwärmeanschluss bekommen.

Brandschutztüren und neue Fenster

In der Friedrichstraße 48 sollen die Brandschutztüren erneuert werden, im Gebäude Friedrichstraße 2 und 4 eine Kellertüre. Zudem sollen die Fenster der Erdgeschosswohnung im Brand 34 getauscht werden.

Wohnungen kann die Städtische Wohnbau nur dann renovieren, so Matthias Mühl, wenn der Mieter stirbt oder ein Mieterwechsel ansteht.