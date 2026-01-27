Gemeinderat Schönau: Alte Wohnungen werden saniert

Der Gemeinderat hat dem Wirtschaftsplan 2026 der Städtischen Wohnbau Schönau zugestimmt. Beim „Seniorenzentrum“ und bei der „Wohnraumvermietung“ gibt es einen Jahresfehlbetrag.
Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt, dass das Stammkapital des Eigenbetriebs Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald um 200 000 Euro auf 1,4 Millionen. Euro erhöht wird. Damit reagiert die Verwaltung auf die finanziell schlechte Lage des Eigenbetriebs, die dazu führt, dass regelmäßig Kassenkredite aus dem Kernhaushalt beziehungsweise am Kapitalmarkt aufgenommen werden müssen. Die Maßnahme stärkt die Liquidität des Eigenbetriebs, minimiert den Aufwand für Zinsen der Kassenkredite und ist deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von Fremdkapital.