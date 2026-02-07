Gemeinderat Rosenfeld: Fluro-Gelenklager plant Neubau einer Produktions- und Logistikhalle

Die Firma „Fluro-Gelenklager“ im Gewerbegebiet Dornbrunnen in Rosenfeld hat große Pläne. Am Donnerstag wurden die Gemeinderäte informiert.
Das Rosenfelder Unternehmen Fluro-Gelenklager GmbH plant den Neubau einer Produktions- und Logistikhalle sowie eines Hochregallagers. Im Frühjahr sollen die Arbeiten im Gewerbegebiet „Dornbrunnen“ beginnen. „Wir brauchen mehr Lagermöglichkeiten“, begründete Geschäftsführer Reiner Höhn das Vorhaben, das, wenn alles nach Plan läuft, schon Mitte oder spätestens Ende April starten soll.