Gemeinderat Kleines Wiesental: Zusammen 50 Liter Blut gespendet

Zwei Blutspender wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Kleinen Wiesental geehrt.
Zwei verdiente Blutspender ehrte Bürgermeister Stefan Niefenthaler im Rahmen der Gemeinderatssitzung des Kleinen Wiesentals. Dirk Bürger, Gemeinderat, wurde für 25 Blutspenden mit Urkunde und Ehrennadel des DRK ausgezeichnet, Andreas Schaffrina sogar für 75 Spenden. Dieser Zahl zollte Niefenthaler seinen Respekt. Die Ehrennadel wollte er den beiden aber nicht anstecken, „sonst brauchen wir vielleicht noch eine Blutspende“.