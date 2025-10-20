Gemeinderat in Binzen: Bürgermeister zeigt sich beschämt über das Verhalten

1 Die Hinterlassenschaften von Hunden auf dem Friedhof waren Thema im Gemeinderat (Symbolfoto). Foto: Rebecca Scholz/Pixabay Andreas Schneucker ärgert sich über Hundekot auf Wegen und Grünflächen auf dem Friedhof.







Der Gemeinderat der Gemeinde Binzen hat der Neufassung der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) zugestimmt. Die Verwaltung stellt zum 1. Januar 2026 die Form der Bekanntmachung auf die Bereitstellung im Internet beziehungsweise Homepage der Gemeinde Binzen um. Dies bringt eine Reihe von Vorteilen. Zum einen können dadurch Bekanntmachungen am gleichen Tag bekannt gegeben werden, außerdem sind diese sofort rechtskräftig. Zum anderen muss sich dann nicht mehr an den Redaktionsschluss des Mitteilungsblattes gehalten werden, dies bringt auch den Vorteil, dass wenn das Mitteilungsblatt mal nicht erscheint, dass die Bekanntmachung dennoch bekanntgegeben werden kann. Öffentliche Bekanntmachungen werden zusätzlich im Mitteilungsblatt des Gemeindeverwaltungsverbandes „Vorderes Kandertal“ und an der Verkündigungstafel des Rathauses angeschlagen, versicherte Bürgermeister Andreas Schneucker.