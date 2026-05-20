Gemeinderat Hasel: Gefährliche Biester

Vertreter des Imkervereins haben den Gemeinderat über die Gefahr der Asiatischen Hornisse informiert. Den Imker bekämpfen die invasive Art, um die Biodiversität zu erhalten.
Klaus Ingelfinger und Dirk Begger (dritter Vorsitzender des Imkervereins Schopfheim) haben im Gemeinderat Hasel über die Bedrohung durch die Asiatische Hornisse informiert. Im Jahr 2024 entdeckte Ingelfinger ein erster Nest des Schädlings in Hasel, 2025 waren es dann bedeutend mehr Nester. Ein Nest macht neun, zehn neue Nester, sagt er.