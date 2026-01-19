Gemeinderat entscheidet am Mittwoch: Warum der Neurieder Bürgerbus vor seinem Aus steht

Das kostenlose Angebot für die Neurieder Bürger soll auf Empfehlung der Verwaltung zum 31. März eingestellt werden. Darüber entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch.
Die Planungen für das kostenlose Mobilitätsprojekt liefen über viele Monate, am 17. März 2025 war es schließlich so weit: Der Neurieder Bürgerbus fuhr zum ersten Mal als kostenlose ÖPNV-Ergänzung durch die Gemeinde. Vier Fahrer sind seitdem im Einsatz, um Bürger innerhalb der Kommune von A nach B zu bringen. Zur Finanzierung des Bürgerbusses waren 10 000 Euro in den Haushalt eingeplant. Der Transporter ist planmäßig an drei Tagen in der Woche unterwegs.