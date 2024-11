1 Auf der Schelklewiese in Baiersbronn können während der Gartenschau Trauungen unter freiem Himmel stattfinden. Foto: Monika Braun

Während der Gartenschau soll es die Möglichkeit zu Trauungen unter freiem Himmel geben.









Einstimmig beschloss der Gemeinderat Baiersbronn in seiner jüngsten Sitzung, Trauungen unter freiem Himmel in dem während der Gartenschau eingezäunten Areal auf der Schelklewiese in Baiersbronn zuzulassen.