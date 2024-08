Gemeindebücherei in Waldachtal schließt: „Letztendlich geht es halt um Einsparungen“

Gemeindebücherei in Waldachtal schließt

1 Im Jahr 2018 war die Welt für die Waldachtaler Gemeindebücherei noch in Ordnung. Gaby Greza (rechts) leitete die Bücherei, die demnächst schließt, fast 30 Jahre lang. (Archivfoto) Foto: Walter Maier

Was ist eine Gemeinde ohne ihre Gemeindebücherei? Das ist eine Frage, mit der sich im Waldachtal bald auseinandergesetzt werden muss, denn die örtliche Bücherei schließt. Das sind die Gründe.









Frustriert klingt Gaby Greza, als sie angesprochen wird auf die Schließung der Gemeindebücherei in der Grund- und Gemeindeschule Waldachtal. „Ich bedauere es sehr“, sagt sie. Fast 30 Jahre hat sie die Gemeindebücherei in dem Gebäude der Waldachtalschule geleitet, sie „praktisch aufgebaut“. Es ist eine Ära, die damit zu Ende geht. Und so richtig nachvollziehen kann Greza die Entscheidung des Gemeinderats, die bei einer Sitzung im Juni gefallen war, noch immer nicht.