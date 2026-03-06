Geldwäsche-Verdacht: Stammt das Geld von GU/Türkischer SV Pforzheim aus illegalen Geschäften?

1 Das Vereinslokal von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim am GU-Sportplatz Foto: Rubner Neue Details beim Geldwäsche-Verdacht bei GU/Türkischer SV Pforzheim – denn für die Generalstaatsanwaltschaft ist gar nicht entscheidend, wer wie viel Bargeld dabei hatte.







Link kopiert



„Unser Verein handelt in allen Bereichen stets im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und legt großen Wert auf die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben“, heißt es in der Stellungnahme, die Germania Union/Türkischer SV Pforzheim veröffentlicht hat, nachdem der Zoll bei seinen Spielern am Stuttgarter Flughafen insgesamt 215 000 Euro Bargeld sichergestellt hatte, mit dem sie Anfang Februar ins Trainingslager in die Türkei aufbrechen wollten. Gefunden wurden bei den Spielern jeweils Einzelbeträge zwischen 4000 und 9900 Euro. Und da Bargeld bei der Ausreise erst ab einem Betrag von 10 000 Euro beim Zoll angemeldet werden muss, zieht sich der Verein auf den Standpunkt zurück, nichts falsch gemacht zu haben. Sein Trainer Gökhan Gökce kritisierte zuletzt sogar, dass die „Situation aufgebauscht“ werde.