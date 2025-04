Geheimnis in Baiersbronn gelüftet: Damit überraschen die „Dorfrocker“ ihre Fans

Die Partyband „Dorfrocker“ hat in den vergangenen 16 Jahren unzählige Male im Schwarzwald gespielt. Doch diesmal führt sie etwas anderes in die Region – und dabei handelt es sich nicht um ein neues Lied.

Stimmung, gute Laune und Spaß: Mit diesen Worten beschreiben die „Dorfrocker“ ihre Musik. Mit Liedern wie „Dorfkind“, „Engelbert Strauss“ oder „Hurra das ganze Dorf ist da“ begeistern sie ihre Fans schon seit fast 20 Jahren. Die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann lieben es schon immer, gemeinsam Musik zu machen.

Die Reise beginnt im Schwarzwald

Immer wieder engagieren sich die „Dorfrocker“ mit verschiedenen Projekten und gemeinnützigen Aktionen wie Spendenläufe oder Benefizkonzerte. Nun kombiniert die Partyband Gemeinnützigkeit mit einer neuen sportlichen Herausforderung: eine Radtour direkt zum „Bierkönig“ auf Mallorca. Dies kündigte die Band persönlich in Baiersbronn auf dem Gelände der Gartenschau an.

In einigen Wochen wird die Band erneut dort stehen und ihre Fans begeistern, dort, wo aktuell noch eine Baustelle im „Tal X“ ist. Die siebentägige Reise veröffentlichen die „Dorfrocker“ auf ihrem Instagram Kanal, so können ihre Fans die Reise live von zuhause aus mitverfolgen. Bei ihrem Auftritt im „Bierkönig“ dürfen sich ihre Fans nicht nur auf die Klassiker der „Dorfrocker“ freuen. „Wir spielen diesmal auch unseren neuen Hit ‚Spaghetti Polonaise‘, kündigt Markus Thomann an.

Die „Dorfrocker“ gehen auf eine siebentägige Fahrradtour Foto: Holderied

Los geht es am Sonntag, 13. April. In sieben Tagen wollen die „Jungs“ dafür über 1000 Kilometer zurücklegen und dabei mehr als 10 000 Höhenmeter bewältigen. Die Band startet ihre Route im Schwarzwald. Von dort aus passieren die drei Brüder Basel, Genf, Grenoble und die Alpen. Über Süd-Frankreich geht es bis zur Playa de Palma. Am Ostermontag wollen sie sie am „Bierkönig“ sein.

Dorfrocker spielen ihren neuen Hit im „Bierkönig“

Die erste von sieben Etappen endet in der Schweiz. „Dort startet schon unsere erste Aktion“, erklärt Markus Thomann: „Einer unserer Fans erfuhr dort vor etwa drei Jahren einen schweren Schicksalsschlag.“ Dabei habe er unter anderem sein Haus verloren. „Glücklicherweise bekam er von Freunden und Nachbarn Spenden, die ihm dabei halfen, sich etwas Neues aufzubauen. Für diese großzügige Menschen möchte er nun ein Dankeskonzert ausrichten.“ Damit hat die Band schon am Abend nach ihrer ersten Etappe ihr erstes Konzert.

Die „Dorfrocker“ auf dem Gelände der Gartenshow im „Tal X“. Foto: Holderied

Die Route führt die „Dorfrocker“ durch eine Reihe ihnen bekannter Ortschaften: „Es ist witzig, wir fahren durch Freudenstadt, Loßburg, Waldmössingen, den Locherhof, alles Orte in denen wir in den vergangen 16 Jahren schon einmal gespielt haben“, sagt der Gitarrist der Band, Philipp Thomann.

Am 4. Juli sind die „Dorfrocker“ wieder in Baiersbronn

Die Musikgruppe hatte bereits zahlreiche Auftritte im Schwarzwald. „ Wir freuen uns natürlich jedes Mal wieder, hier zu sein“, sagt Markus Thomann und lacht.

Doch lange müssen sich die Dorfrocker nicht vom Schwarzwald verabschieden: „Wir sind ja auch schon bald wieder hier, zu unserem Konzert am Freitag, 4. Juli, auf der Gartenschau im ‚Tal X‘“, sagt Markus Thomann. Dort spielt die „Party-Rock-Gruppe“ natürlich auch ihre Klassiker. „Im Schwarzwald spielen wir auch immer gerne den Song Schwarzwaldmarie“, sagt Philipp Thomann und grinst.

Einem größeren Publikum bekannt geworden sind die „Dorfrocker“ übrigens erstmals 2007 durch ihren Auftritt in einer ARD-Show mit Moderator Florian Silbereisen. „Es macht uns aus, dass wir alles selbst machen. Wir haben keinen Manager oder so etwas. Wir tun, was wir wollen, das macht uns wohl authentisch“, so Markus Thomann.