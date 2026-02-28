Gedenken an NS-Opfer: Auch in Wyhlen gibt es jetzt Stolpersteine

Am Donnerstag und Freitag sind in Wyhlen und Grenzach weitere Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden.
Es waren Menschen von hier, Menschen, die dort wohnten, wo viele Zeitgenossen weiterhin regelmäßig vorbeigehen oder fahren. Die Rede ist von den Opfern des Nationalsozialismus in der Doppelgemeinde. Für sie engagiert sich seit fast zwei Jahren die Initiative „Stolpersteine Grenzach-Wyhlen“ unter der Federführung von Historikerin Sandra Grether und dem pensionierten Pfarrer Axel Huettner.