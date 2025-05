Neueröffnungen in Baiersbronn Starkes Gastro-Signal zur Gartenschau

Gleich zweimal heißt es am 1. Mai Neueröffnung in Baiersbronn: Mit der „Konditorei & Café Loreen“ in der Neumühle und der Außengastronomie „s’ Neschd“ am Kronenplatz haben sich im Unterdorf zwei neue Gastronomiebetriebe angesiedelt.