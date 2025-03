Die gemeinsame Gartenschau im Tal X in Freudenstadt und Baiersbronn beginnt zwar erst in gut zwei Monaten, da gibt es schon vorab eine gute Nachricht.

Der verbilligte Vorverkauf von Dauerkarten hat am 28. Februar die Marke von 10 000 Karten geknackt. Seit März gilt nun der Normalpreis von 99 Euro. Das letzte verbilligte Ticket zum Vorteilspreis von 89 Euro ging am 28. Februar um 23.58 Uhr virtuell über den Ladentisch des Online-Shops, meldet die Geschäftsstelle der Gartenschau auf Anfrage unserer Redaktion.

Die ersten Gartenschau-Dauerkarten wurden am 4. Oktober letzten Jahres von den Bürgermeistern beider Gemeinden wechselseitig jeweils in der anderen Kommune verkauft. In beiden Gemeinden gab es am ersten Tag lange Warteschlangen vor den Verkaufsständen.

Vor allem Bewohner der Region sicherten sich Dauerkarten

Über die magische Marke von 10 000 verkauften Karten freut sich Gartenschau-Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen: „Wir sind dankbar, positiv überrascht und freuen uns über das rege Interesse der Freudenstädter und Baiersbronner. Jede Gartenschau ist zwar individuell, die 10 000 verkauften Dauerkarten zeigen uns aber, wie gut das Projekt mittlerweile bei den Bürgern angenommen wird. Gemeinsam freuen wir uns auf einen Sommer der Superlative.“

Vor allem Käufer aus den Kommunen Baiersbronn und Freudenstadt, aber auch Interessenten aus weiteren Städten und Kommunen des Landkreises und der Region sicherten sich Dauerkarten.

Karten zum Normalpreis von 99 Euro gibt es nach wie vor bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz in Baiersbronn, bei der Freudenstadt Tourismus am Marktplatz sowie beim Nationalparkzentrum Ruhestein und online unter Tal-x.de.