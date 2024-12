Gartenschau in Baiersbronn und Freudenstadt: Eintrittskarte unter dem Christbaum

Vorfall in Baiersbronn Kind durch offenstehende Gullys verletzt – was zu dem Fall bekannt ist

Unbekannte Täter hatten in der vergangenen Woche in Baiersbronn mehrere Gullys geöffnet. Ein Kind geriet im Dunkeln mit einem Fuß in einen der offenstehenden Abflussschächte und wurde dadurch leicht verletzt. Nun gibt die Polizei neue Details zu dem Vorfall bekannt.