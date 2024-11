Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn: Rund 1200 Veranstaltungen wird es geben – das sind die ersten Details

1 Alexander Hanusch vom Team Veranstaltungen (von links), Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen und Heiko Klumpp, Leiter Marketing und Kommunikation, sind sichtlich froh über den Fortschritt, den die Gartenschau bislang gemacht hat. Foto: Michael Spotts

Die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 nimmt immer weiter Form an. Teil des Spektakels, das am 23. Mai beginnt, sind rund 1200 Veranstaltungen. Das Programm reicht dabei von Angeboten für die Familie, über Musik aus verschiedenen Genres bis zu Filmvorführungen und regelmäßigen Bewegungskursen.









Link kopiert



Die Bauarbeiten an den Daueranlagen sind in vollem Gange, mehr als 1000 Ehrenamtliche haben sich gemeldet und es wurden schon mehr als 3000 Dauerkarten verkauft – man merkt, es tut sich richtig was beim Großprojekt Gartenschau 2025.