Bereits am ersten Tag des Dauerkartenvorverkaufs für die Gartenschau 2025 in Freudenstadt und Baiersbronn wurden mehr als 1000 Dauerkarten verkauft.

Die Verkaufsstellen – die Tourist-Informationen in Freudenstadt (Marktplatz 64) und Baiersbronn (Rosenplatz 3) sowie das Nationalparkzentrum am Ruhestein – erlebten einen regelrechten Ansturm, der das große Interesse an der kommenden Gartenschau unterstreicht, heißt es in einer Mitteilung, in der die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH über das Ergebnis des Verkaufsstarts informiert.

Überwältigt vom Zuspruch

„Wir sind überwältigt von dem enormen Zuspruch und freuen uns bereits jetzt auf 143 Tage voller Sommerfest-Atmosphäre, Kultur, Blütenpracht und Erlebnissen“, wird Cornelia Möhrlen, Geschäftsführerin der Gartenschau, in der Mitteilung zitiert. Ein besonderer Dank gehe an alle Bürger, die geduldig in der Kälte auf ihre Dauerkarte gewartet hätten und so die Gartenschau unterstützen. Neben den Verkaufsstellen vor Ort steht auch der Online-Ticketshop zur Verfügung, in dem ebenfalls personalisierte Dauerkarten zum Vorverkaufspreis erworben werden können.

Die Käufer kamen zum Teil von weit her, so wie Angela Schürger aus Idaho, USA, sowie Karl-Heinz Hedemann aus Mannheim, der laut der Mitteilung eigens zum Start des Dauerkartenvorverkaufs angereist ist. Hedemann habe bereits zahlreiche Gartenschauen auf Landes- und Bundesebene besucht und wollte mit seiner Anreise auch die kommende Gartenschau 2025 von Beginn an unterstützen.

Weitere Informationen zur Dauerkarte gibt es unter https://www.tal-x.de/tickets. Wer sich ehrenamtlich bei der Gartenschau engagieren will, findet weitere Informationen und das Anmeldeformular unter der Adresse https://www.tal-x.de/ehrenamt.