Gartenschau 2025: „Tal X“ verwandelt sich im Sauseschritt – auf Tour in Baiersbronn

9 Ein echtes Schmuckstück: der Schelklewiesen-Weiher mit Fontäne. Foto: Helga Michel

Noch neun Monate sind es bis zum Start der gemeinsamen Gartenschau von Baiersbronn und Freudenstadt. Das „Tal X“ putzt sich heraus. Auch auf dem Gebiet Baiersbronns geht es mit großen Schritten voran. Zwischen Friedrichstal und den Schelklewiesen hat sich viel getan. Und jeden Tag geht’s weiter.









Mit einem kurzen Ausflug ist es beim Baustellen-Gucken in Freudenstadt und Baiersbronn beinahe nicht getan – so viel gibt es zu sehen. Nach unserer Tour in Freudenstadt haben wir uns diesmal in Baiersbronn umgeschaut.