Gartenschau 2025: Interesse der Freudenstädter am Großprojekt weiterhin groß

1 Zahlreiche Besucher nahmen am zweiten Bürgerspaziergang über das Gartenschau-Gelände teil. Oberbürgermeister Adrian Sonder (links) und Thomas Gärtner, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, erklärten, wie sich die Projekte auf Freudenstädter Gemarkung entwickeln. Foto: Stadtverwaltung/Gärtner

Bei einem Bürgerspaziergang mit Freudenstadts Oberbürgermeister Adrian Sonder über das Gelände des großen Festivals, das im kommenden Jahr ansteht, konnten die Teilnehmer sehen, wie sich die einzelnen Attraktionen entwickeln.









Das öffentliche Interesse in Freudenstadt an der Gartenschau 2025 im „Tal X“ ist groß. 150 bis 200 Besucher nahmen am Samstag bei sonnigem Spätsommerwetter am zweiten Bürgerspaziergang über das Gartenschaugelände teil, wie die Stadtverwaltung Freudenstadt in einer Mitteilung schreibt.