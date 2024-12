„Dieses Jahr war alles andere als leicht, es war geprägt von enormen Herausforderungen, aber auch von beeindruckenden Erfolgen, die wir gemeinsam erreicht haben“, betonte Ralf Schlecht in seinem Jahresrückblick.

Ein Glanzlicht des Jahres war die Teilnahme an der Intergastra-Messe in Stuttgart, bei der Fritz Schlecht/SHL mit seinem Messestand und innovativen Ideen begeisterte. „Diese Präsenz zeigt, was uns ausmacht: Qualität, Kreativität und der absolute Wille, immer unser Bestes zu geben“, so Schlecht. Diese Stärke spiegle sich auch in der guten Auftragslage wider – ein Erfolg, der in der aktuellen wirtschaftlichen Lage alles andere als selbstverständlich ist.

Zu den besonderen Projekten des Jahres zählten das Hostel in Frankfurt, das Hotel Bareiss in Baiersbronn und mehrere anspruchsvolle Bauvorhaben in Unterföhring, Berchtesgaden und Sellin. „Diese Projekte waren herausfordernd, aber auch eine Gelegenheit, zu zeigen, wie sehr wir als Team zusammenstehen und Lösungen finden, die uns von anderen abheben,“ hob Ralf Schlecht hervor.

Engagement in jedem Detail

Nicht nur bei großen Projekten, sondern in jedem Detail war das Engagement aller spürbar. „Vom Erstkontakt über die Planung bis zur Umsetzung – jeder Einzelne hat dazu beigetragen, dass unsere Kunden nicht nur zufrieden, sondern begeistert sind,“ so Ralf Schlecht weiter.

Ein Höhepunkt der Weihnachtsfeier war die Ehrung der Jubilare. Ulrike Reimann und Ralph Schaible gehören seit 25 Jahren zum Team, Laura Geissler und Tobias Zipperle feierten zehn Jahre Zugehörigkeit.

„Sie alle sind mehr als nur Mitarbeiter – Sie sind das Herz unseres Unternehmens,“ betonte Hubert Schlecht in seiner Laudatio. „Ihr Engagement, Ihre Loyalität und Ihre Tatkraft sind die Grundpfeiler unseres Erfolgs. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.“

„Weiter mutig vorangehen“

Mit Optimismus und Zuversicht blickt Fritz Schlecht/SHL auf das kommende Jahr: „2025 wird ein Jahr, in dem wir weiter mutig vorangehen – mit neuen Projekten, innovativen Technologien und einem Fokus darauf, unsere Basics zu stärken“, erklärte Ralf Schlecht.

„Gemeinsam können wir jede Herausforderung meistern. Und genau das ist es, was uns ausmacht: Zusammenhalt, Leidenschaft und der absolute Wille, immer das Beste zu geben“, so die Brüder.

Die Weihnachtsfeier endete mit einem festlichen Ausklang und der Vorfreude auf ein neues Jahr, das voller Möglichkeiten steckt – getragen von einem außergewöhnlichen Team, das immer wieder beweist, wie stark es ist.