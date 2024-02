Fußballerin aus Bösingen: Maximiliane Rall über ihren Wechsel vom FC Bayern München nach Chicago

1 Maximiliane Rall – hier im Spiel gegen den FC Barcelona – ist in Chicago eingetroffen. Foto: Kohring/Eibner-Pressefoto/Beaut.Sports/Wunderl

Anfang der Woche machte sich die Bösingerin Maximiliane Rall auf den Weg in die Staaten. Die 30-Jährige wechselt im Winter vom FC Bayern München zu den Chicago Red Stars und freut sich auf die USA. Mit unserer Redaktion hat sie über die Gründe für den Wechsel, das Niveau der US-Liga und die Zukunft gesprochen.









Als Lothar Matthäus im März 2000 zu MetroStars in die USA wechselte, sagte er den legendären Satz: „My english is not very good, my german is better“. 24 Jahre später wagt die Bösingerin Maximilane Rall den Schritt in die USA. Eine Sprachbarriere wird es dabei jedoch wohl nicht geben.