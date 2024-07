Sie kickten mitten auf der Fanmeile zur EM in Stuttgart. Das Team der Lebenshilfe Nagold wurde bei dem Turnier für Sportler mit Handicap Fünfter. Zum Schluss gab es sogar noch ein Fan-Foto mit EM-Maskottchen Albärt.

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Diakonie Stetten im Remstal fand auf dem Stuttgarter Marktplatz ein Fußballturnier für Mannschaften für Menschen mit Handicap statt.

Vor dem Stuttgarter Rathaus – mitten in der Stuttgarter EM-Fanmeile – war ein Kleinspielfeld aufgebaut, auf dem die Spiele ausgetragen wurden.

Insgesamt acht Mannschaften nahmen an dem Turnier teil. Alle Mannschaften wurden mit neuen Trikots, Hosen und Stutzen ausgestattet. Diese Trikots konnten die Spielerinnen und Spieler als Erinnerungsgeschenk mit nach Hause nehmen.

Spiel um den dritten Gesamtplatz wurde erreicht

Auch die Mannschaft der Lebenshilfe Nagold war zu dem Turnier eingeladen und wurde in Gruppe B gelost. Dort waren die Mannschaften der SG Weinstadt, des FC Esslingen/TV Nellingen und United Tübingen die Gegner. Gleich im ersten Spiel landeten die Nagolder einen 2:0 Sieg gegen die Mannschaft aus Tübingen. Die beiden anderen Vorrundenspiele wurden knapp verloren. Nun war die Mannschaft „Unified Liga All Stars“ der Gegner. In einem spielerisch auf hohem Niveau stehenden Spiel konnten sich die Nagolder mit 3:2 durchsetzen und belegten somit den fünften Platz.

Andreas Hinkel als Schirmherr

Nicht nur der sportliche Erfolg sorgte für große Freude bei der Mannschaft der Lebenshilfe Nagold. Das Turnier war wirklich ein besonderes Erlebnis. Die Aktiven wurden von vielen Zuschauern angefeuert. Der Schirmherr des Turniers, der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart, Andreas Hinkel, begrüßte die Mannschaften per Videoeinspielung und wünschte allen Spielerinnen und Spielern viel Erfolg und Spaß. Auch die Sozialbürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart begrüßte die Anwesenden und sprach ihren Dank für die Ausrichtung dieses tollen Events aus.

Bei der Siegerehrung gab es nur strahlende Gesichter. Jede Mannschaft erhielt einen Pokal und alle Spieler und Spielerinnen wurden noch mit Geschenken bedacht. Ganz zum Schluss gab es noch ein Mannschaftsfoto mit Albärt, dem Maskottchen der Fußball-Europameisterschaften 2024 in Deutschland.