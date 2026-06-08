Fußballer aus Oberschwandorf: Mario Borac wechselt zu Heracles Almelo

Sein erstes Interview bei Heracles Almelo gibt Mario Borac auf Deutsch – mit niederländischem Untertitel. „Ich bin Mario Borac, bin 20 Jahre alt, komme aus Deutschland, aus der Nähe von Stuttgart, ich bin in Nagold geboren“, sagt der in Oberschwandorf aufgewachsene Defensivmann bei seiner Vorstellung. Als linker Außen- und linker Innenverteidiger habe er bislang immer gespielt. Dann endet auch schon das nur 50-sekündige Gespräch.

Ein Publikumsliebling Borac kam 2017 in das Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers, gewann mit ihrer A-Jugend den WFV-Pokal, lief in der abgelaufenen Saison 31-mal für die Blauen in der Regionalliga Südwest auf. Dort wurde das Eigengewächs zu einem der Publikumslieblinge, in der Winterpause warb der ehemalige Bundesligist mit dem Gesicht des Kroaten für den Ticketverkauf. Nun zog er jedoch die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei den Kickers und wechselt zu Heracles Almelo in die 2. Liga der Niederlande. Bei dem zweifachen Meister (1927 und 1941) hat er für drei Jahre unterschrieben – plus Option auf ein Jahr Verlängerung.

Die ganze Jugend geprägt

„Die Stuttgarter Kickers haben mich über viele Jahre begleitet und geprägt. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wurde, und für die Erfahrungen, die ich bei diesem Verein sammeln durfte“, sagt Borac über seine Zeit in Stuttgart und bilanziert: „Die Zeit im Nachwuchsleistungszentrum hat eigentlich meine gesamte Jugend geprägt. Seit ich elf Jahre alt bin, bin ich fast täglich auf das gleiche Gelände gefahren. Das wurde irgendwann zu einem zweiten Zuhause. Dort habe ich Freunde kennengelernt, die bis heute meine engsten Freunde sind.“ Zudem unterstreicht der 20-Jährige: „Die Jahre bei den Kickers haben mich sportlich auf das Niveau gebracht, auf dem ich heute spielen darf. Noch wichtiger ist aber, dass mich diese Zeit auch menschlich geprägt hat. Durch die Menschen, die ich kennenlernen durfte, und durch das familiäre Umfeld im Verein habe ich mich immer sehr wohlgefühlt.“

Klar sei für Borac aber gewesen, nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu wollen. „Ich habe große Ziele und möchte sportlich noch möglichst weit kommen. Ich denke, dass Heracles Almelo für mich ein sehr guter Entwicklungsschritt sein kann und freue mich deshalb sehr auf die kommende Aufgabe und alles, was ich dort erleben darf“, sagt der Oberschwandorfer über den Wechsel. Ein Spiel live im Stadion habe er in den Niederlanden bislang noch nicht gesehen, kenne jedoch den dortigen Fußball. Daher meint Borac: „Ich glaube, dass die Art und Weise, wie dort gespielt wird, meinem Spiel sehr entgegenkommt und mir in meiner Entwicklung helfen kann. Genau deshalb freue ich mich auf diese neue Herausforderung.“

Immer voll identifiziert

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt über den Wechsel: „Mario hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen und sich seinen Platz in unserer ersten Mannschaft über Jahre hinweg erarbeitet. Sein Weg zeigt, dass talentierte Spieler bei den Kickers die Möglichkeit erhalten, sich über unser Nachwuchsleistungszentrum für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gleichzeitig verlieren wir einen Spieler, der sich immer voll mit dem Verein identifiziert hat. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Ein „riesiges Dankeschön“ möchte Borac den Fans der Kickers aussprechen: „Sie haben mir in all den Jahren so viele unvergessliche Gänsehautmomente beschert. Jedes Heimspiel war etwas Besonderes und auf jedes Spiel hat man sich aufs Neue gefreut. Für mich persönlich war das noch einmal spezieller, weil ich schon als Jugendspieler davon geträumt habe, irgendwann vor diesen Fans im Stadion aufzulaufen. Dass das zur Realität geworden ist, bedeutet mir sehr viel.“