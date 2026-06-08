Fußballer aus Oberschwandorf: Mario Borac wechselt zu Heracles Almelo

Noch in der Winterpause war Mario Borac Werbegesicht der Stuttgarter Kickers, nun zieht es ihn in die Niederlande: Der Oberschwandorfer spielt jetzt bei Heracles Almelo.
Sein erstes Interview bei Heracles Almelo gibt Mario Borac auf Deutsch – mit niederländischem Untertitel. „Ich bin Mario Borac, bin 20 Jahre alt, komme aus Deutschland, aus der Nähe von Stuttgart, ich bin in Nagold geboren“, sagt der in Oberschwandorf aufgewachsene Defensivmann bei seiner Vorstellung. Als linker Außen- und linker Innenverteidiger habe er bislang immer gespielt. Dann endet auch schon das nur 50-sekündige Gespräch.