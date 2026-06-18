Fußball WM live verfolgen: So steht es ums Public Viewing in Nagolds Außengastronomie

Eine Woche nach dem Start ist die WM-Stimmung noch bescheiden. Das liegt auch an fehlenden Public-Viewing-Möglichkeiten. Richten müssen es Nagolds Gastronomen. Wenn sie denn dürfen.

Wenn am Samstag, 20. Juni, ab 22 Uhr auf dem Badeparkgelände in Nagold das Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste auf Großbildleinwand übertragen wird, dann ist das eine einmalige Sache. Dieses Public Viewing hat sich so ergeben, weil eh am Samstag eine große Beach-Feelings-Party stattfindet. Und weil die Organisatoren rund um den Verein Charity-Events Nagold so ein großes Fußballherz haben.

Generell aber gilt: Es gibt – Stand jetzt – kein wirkliches Public Viewing in Nagold. „Offiziell angemeldete Public-Viewing-Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind in Nagold nicht geplant“, bestätigt die Stadt Nagold auf Nachfrage der Redaktion. Und auch die Gastronomen haben beim Übertragen der Spiele, Regeln zu beachten.

Viele Nagolder Gastronomen springen in die Bresche

Die großen Public-Viewing-Zeiten sind in Nagold lange her. Legendär ist die Erinnerung an Fußballspiele, die in einem Anker-Beach auf Riesenleinwand übertragen wurden. Die Erfahrung der letzten großen Fußballturniere wie WM und EM zeigt aber: Viele Nagolder Gastronomen springen in die Bresche.

Noch haben nur vereinzelte Gastronomiebetriebe in Nagold ihre großen TV-Bildschirme im Freien stehen, um das ein oder andere Spiel der Mammut-WM in Amerika zu übertragen. Doch gut möglich, dass weitere folgen. Je nachdem, ob das WM-Fieber noch steigt in der Stadt.

Wann und wie dürfen die Gastronomiebetriebe übertragen?

Wobei die WM in Amerika stimmungstechnisch kein Selbstläufer ist. Die Anstoßzeiten sind teils völlig konträr zu den gewohnten deutschen Fernsehzeiten. Wer will, kann mitunter zur besten deutschen Frühstücksfernsehzeit ab 6 Uhr noch live WM-Spiele sehen.

Was ist also erlaubt? Wann und wie dürfen die Gastronomiebetriebe übertragen? Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt Nagold, informiert: „Im Rahmen der bereits genehmigten Außengastronomie dürfen mittels normaler TV-Geräte WM-Spiele gezeigt werden.“

Manche Übertragungen werden bis zum Ende geduldet

Dabei kommt den Gastronomen zugute, dass Sommer ist. „Da in Nagold für die Außengastronomie im Sommer die Sperrzeit ab 23 Uhr beginnt, können somit alle Spiele, die um 21 Uhr beginnen, problemlos abgewickelt werden“, heißt es aus dem Nagolder Rathaus.

Etwas schwammiger ist dagegen die Regelung bei den Spielen, die um 22 Uhr beginnen. Glanzmann dazu: „Sollten besondere Spiele erst um 22 Uhr beginnen, werden diese bis zum Ende geduldet.“ Als Beispiel für besondere Spiele nennt sie Deutschlandspiele oder auch K.O.-Spiele.