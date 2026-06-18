Fußball WM live verfolgen: So steht es ums Public Viewing in Nagolds Außengastronomie

Eine Woche nach dem Start ist die WM-Stimmung noch bescheiden. Das liegt auch an fehlenden Public-Viewing-Möglichkeiten. Richten müssen es Nagolds Gastronomen. Wenn sie denn dürfen.
Wenn am Samstag, 20. Juni, ab 22 Uhr auf dem Badeparkgelände in Nagold das Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste auf Großbildleinwand übertragen wird, dann ist das eine einmalige Sache. Dieses Public Viewing hat sich so ergeben, weil eh am Samstag eine große Beach-Feelings-Party stattfindet. Und weil die Organisatoren rund um den Verein Charity-Events Nagold so ein großes Fußballherz haben.