Fußball-WM: Diese Trikots sind in Rottweil heiß begehrt

WM-Trikots und Fußball-Trikots insgesamt sind äußerst gefragt. Und das nicht erst seit der Fußball-WM, weiß Dorothee Friederichs von „Intersport Kirsner“ in Rottweil.

Mit dem Fußballfieber anlässlich der WM war es diesmal so eine Sache. Die Spiele sind aufgrund der Zeitverschiebung in den Austragungsländern oftmals erst spätabends. Stimmung mochte da im Vorfeld bei vielen nicht so richtig aufkommen. Viele Einzelhändler sind deswegen eher zurückhaltend mit Fanartikeln. Doch die Stimmung ist mittlerweile bestens. Und eines läuft dabei auch bestens, und das nicht erst seit der WM: der Verkauf von Trikots.

„Besonders, wenn unsere Mannschaft gewinnt, ist die Nachfrage am nächsten Tag groß“, weiß Dorothee Friederichs von „Intersport Kirsner“, und hofft, dass Deutschland am Ende vielleicht für ein Sommermärchen sorgt. „Auf jeden Fall, wünschen wir der Mannschaft, dass sie lange dabeibleibt“, sagt Friederichs, die selbst mitfiebert.

Dass sie sportbegeistert ist, lässt sich auf den ersten Blick erkennen: Schließlich trägt sie das blaue Trikot der Deutschen, das derzeit heiß begehrt ist. Es gibt vielerorts kaum noch Exemplare zu ergattern. „Wir haben noch wenige davon“, informiert Friederichs. Auch die Aufwärmtrikots mit dem Rautenmuster seien sehr gefragt. „Wir haben zum Glück gut eingekauft und jetzt auch nochmal Restbestände erworben“, informiert Dorothee Friederichs, die sich über das große Interesse freut.

Nicht ganz günstig

Aber auch die weißen Trikots seien gefragt, lässt sie wissen. Ganz günstig ist das für die Fans allerdings nicht. Die WM-Kinder-Trikots kosten gut 75 Euro, die Trikots für die Erwachsenen 100 Euro. „Vermutlich sind die Trikots auch deswegen so gefragt, weil der DFB entschieden hat, dass ab Januar nach Jahrzehnten nicht mehr Adidas, sondern Nike die deutsche Herren-Nationalmannschaft ausstattet“, informiert Dorothee Friederichs. Deswegen ist sie zuversichtlich, dass das Interesse an den Adidas-Trikots bis zuletzt ungebrochen bleibt.

Trikots und Ball sind der Renner

Seit sie und Marcus Frank „Intersport Kirsner“ übernommen haben, gehören Trikots zum Sortiment. Die Nachfrage sei insbesondere seit Weihnachten hoch, berichtet Friederichs. „Vor allem Kinder stehen mit leuchtenden Augen vor unserer Trikotwand. Das ist besonders schön“, sagt sie.

Neben den WM-Exemplaren gehören auch Trikots von Bundesliga-Vereinen zum Sortiment, außerdem von Real Madrid beispielsweise. „Das Trikot-Geschäft ist eine schöne Sache. Und die Begeisterung der Kunden zu sehen ist toll“, schwärmt Dorothee Friederichs, die bereits die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen fest im Blick hat, die im nächsten Jahr ansteht.

Aber nicht nur die WM-Trikots sind derzeit der Renner, auch der WM-Ball ist beliebt, erfahren wir. „Von dem haben wir nur noch ganz wenige. Trinkflaschen und andere Fanartikel sind schon lange ausverkauft.“