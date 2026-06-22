Fußball-WM: Diese Trikots sind in Rottweil heiß begehrt

WM-Trikots und Fußball-Trikots insgesamt sind äußerst gefragt. Und das nicht erst seit der Fußball-WM, weiß Dorothee Friederichs von „Intersport Kirsner“ in Rottweil.
Mit dem Fußballfieber anlässlich der WM war es diesmal so eine Sache. Die Spiele sind aufgrund der Zeitverschiebung in den Austragungsländern oftmals erst spätabends. Stimmung mochte da im Vorfeld bei vielen nicht so richtig aufkommen. Viele Einzelhändler sind deswegen eher zurückhaltend mit Fanartikeln. Doch die Stimmung ist mittlerweile bestens. Und eines läuft dabei auch bestens, und das nicht erst seit der WM: der Verkauf von Trikots.