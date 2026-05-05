Fußball-WM 2026: Kein Public Viewing in Hechingen und Burladingen – das sind die Gründe

Die Hechinger und Burladinger Veranstalter winken ab. Wer in ganz großer Gesellschaft Fußball gucken will, muss diesmal nach Balingen fahren.
Mit einiger Wehmut erinnern sich die Fußballfans aus dem Raum Hechingen an die EM 2024 in Deutschland. Das Baxter Public Viewing, veranstaltet vom FC Hechingen und DWS Veranstaltungstechnik und als Medienpartner unterstützt von der Südwest Presse Neckar-Alb, war das größte Public Viewing weit und breit. Insgesamt 8700 Fans verfolgten gemeinsam im Weiherstadion die fünf Spiele der DFB-Elf.