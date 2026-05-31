Fußball-Verbandsliga: Emotionale Abschiede in Laufenburg

Ohne Niederlage haben die beiden Fußball-Verbandsligisten aus der Region die Saison beendet. Der FC Auggen gewann auswärts, Laufenburg spielte zu Hause unentschieden.
Bevor der Verbandsliga-Aufsteiger zum letzten Saisonspiel gegen den Tabellenvierten 1. FC Rielasingen-Arlen antrat und zwei Spieler (Bujar Halili, Sebastian Schmidt) verabschiedet werden mussten, bedankte sich der Verein bei Michael Hagmann, der das SV 08 Team im Winter 2023 übernommen und 2025 in die Verbandsliga sowie ins Viertelfinale des Südbadischen Verbandspokals geführt hatte. Michael Hagmann gab das Traineramt Ende März ab, um sich intensiver auf das Amt des Vorstands Sport zu konzentrieren.