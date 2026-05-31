Fußball-Verbandsliga: Emotionale Abschiede in Laufenburg

Ohne Niederlage haben die beiden Fußball-Verbandsligisten aus der Region die Saison beendet. Der FC Auggen gewann auswärts, Laufenburg spielte zu Hause unentschieden.

Bevor der Verbandsliga-Aufsteiger zum letzten Saisonspiel gegen den Tabellenvierten 1. FC Rielasingen-Arlen antrat und zwei Spieler (Bujar Halili, Sebastian Schmidt) verabschiedet werden mussten, bedankte sich der Verein bei Michael Hagmann, der das SV 08 Team im Winter 2023 übernommen und 2025 in die Verbandsliga sowie ins Viertelfinale des Südbadischen Verbandspokals geführt hatte. Michael Hagmann gab das Traineramt Ende März ab, um sich intensiver auf das Amt des Vorstands Sport zu konzentrieren.

An die Stelle von Michael Hagmann trat Klaus Gallmann, der dann die 1. Mannschaft über die noch zu absolvierenden neun Spiele coachte. Gallmann erfüllte seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit des Vereins.

Esser rettet am Ende wenigstens einen Punkt

Bei hochsommerlichen Temperaturen erzielte Sandro Knab nach gut einer halben Stunde nach einer Ecke per Kopfball den 1:0 Führungstreffer, Und schon drei Minuten später hatte sich Nico Klein in einem Zweikampf die Kugel erobert, lief damit zielstrebig Richtung Tor und erhöhte auf 2:0.

Völlig anders war das Bild im zweiten Durchgang. Das Spiel verlagerte sich jetzt immer mehr in die Hälfte der Nullachter. Beim SV 08 häuften sich die Abspielfehler, so dass die Gäste immer besser ins Spiel kamen. Es waren kaum fünf Minuten vergangen, als die Nullachter den 2:1 Anschlusstreffer hinnehmen mussten und schon zehn Minuten später hatte der FC Rielasingen-Arlen das Spiel im Laufenburger Waldstadion auf 2:3 gedreht.

Den Platzherren blieben nur noch wenige Konter. Einen davon nutzte fünf Minuten vor Schluss Emanuel Esser allerdings eiskalt, als er eine Vorlage von Vincent Grießer aufnahm, vor dem Tor die Ruhe bewahrte und mit seinem fünften Saisontreffer zum 3:3 für einen am Ende etwas glücklichen Punktgewinn sorgte.Dadurch belegten die Laufenburger am Ende einen hervorragenden sechsten Tabellenplatz.

Souveräner Auggener Auftritt in Singen

Drei Plätze besser schnitt der FC Auggen ab, übertraf nach einem personellen Umbruch zu Saisonbeginn mit Platz drei alle Erwartungen. „Es ist seit dem Aufstieg das zweitbeste Ergebnis“, freute sich Sportchef Björn Giesel. Ohne an die Grenzen zu gehen, kamen die Auggener gegen einen eifrigen, aber vor dem Tor harmlosen Gastgeber zum einem 4:1-Auswärtsieg.