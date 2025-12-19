Fußball-Regionalliga: Rico Wehrle ist der Dauerbrenner beim Bahlinger SC

Der Todtnauer Rico Wehrle steht mit dem Bahlinger SC vor einer schweren Rückrunde in der Regionalliga. Eines Tages will der 32-Jährige nochmal für den SV Todtnau spielen.
Seit über zehn Jahren steht Rico Wehrle in der vierten und fünften Liga auf dem Feld. In dieser Spielzeit steckt der 32-Jährige mit dem Bahlinger SC nach 20 Saisonspielen mit elf Punkten tief im Abstiegskampf der Regionalliga. Im Interview spricht der ehemalige Akteur des SV Todtnau und FV Lörrach-Brombach über Herausforderungen, gestiegene Verantwortung und seine sportliche Zukunft.