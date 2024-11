Fußball-Landesliga: VfL Nagold freut sich aufs Spitzenspiel

1 Jonny Rothfuß wird dem VfL Nagold aufgrund einer Gelb/Roten Karte bei der zweiten Mannschaft am Sonntag in Rottenburg fehlen. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold tritt am Sonntag beim Landesliga-Tabellenführer FC Rottenburg an. Trainer Marcel Schuon ist schon voller Vorfreude. Es wird mit einer hohen Zuschauerzahl gerechnet.









FC Rottenburg – VfL Nagold (Sonntag, 14.30 Uhr). Der 13. Spieltag der Fußball-Landesliga ist gespickt mit Spitzenspielen. Den Auftakt bestreitet der Tabellenzweite SG Empfingen gegen den Dritten SV Zimmern, an Samstag möchte der BSV Schwenningen seinen vierten Platz gegen den VfB Bösingen verteidigen und am Sonntag greift der VfL Nagold den Spitzenreiter FC Rottenburg an.