Fußball-Landesliga: Stunde der Wahrheit schlägt in Wittlingen

Die Stunde der Wahrheit schlägt für die Kandertäler am Pfingstmontag ab 15 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz. Der Gegner ist für den Tabellenvorletzten eine brutale Herausforderung. Lediglich ein Spiel hat der FV Lörrach-Brombach nach der Winterpause verloren. Das geschah in Mundingen. Ansonsten gewann der FVLB unter anderem die internen Bezirksduelle gegen Rheinfelden, Weil und Tiengen, spielte gegen den aktuellen Meister SC Wyhl und den Zweiten Gundelfingen/Wildtal unentschieden.

Wittlingens Trainer Fahredin Zikolli macht sich nichts vor: „Es wird für uns verdammt schwer. Der Gegner hat eine junge, spielstarke und flinke Mannschaft, die vor Selbstvertrauen strotzt.“ Aber Zikolli weiß auch, dass seine Mannschaft in diesem elektrisierenden Bezirksderby in Sachen Kämpferherz, Laufbereitschaft und Leidenschaft wieder alles in die Waagschale werfen wird. „Zuversichtlich macht mich, dass wir uns gerade auf der Saisonzielgeraden enorm gesteigert haben. Deshalb sehe ich uns nicht als chancenloses Team“, so der Wittlinger Trainer weiter.

Fernduell mit dem SV Waldkirch

Soll das Wunder an der Kander Wirklichkeit werden, und der FC Wittlingen auf den vierzehnten und drittletzten Tabellenplatz klettern, müsste im Fernduell mit dem FC Waldkirch schon eine Menge passieren.

Das heißt: Sollte Elzach-Yach aus der Verbandsliga absteigen und der Zweite nicht aufsteigen , bleibt’s in der Landesliga, Staffel 2, bei drei Absteigern. Steigt der Zweite auf oder Elzach nicht ab, steigen nur zwei ab. Und treffen beide Szenarien ein, steigt am Ende nur der Letzte ab.

Beim FVLB will man die Saison durchziehen, die beeindruckende Erfolgsserie fortsetzen. „Wir spielen am Montag in Wittlingen und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Binzen auf Sieg. Da werden keine Geschenke verteilt“, so Antonio Ratto, der Sportliche Leiter des FVLB.

Da wäre aber auch noch der FC Waldkirch als Zweiter im Bunde. Die Waldkircher, die vor den beiden letzten Spieltagen zwei Punkte mehr auf dem Konto als Wittlingen haben, empfangen am Pfingstmontag den Zweiten Gundelfingen/Wildtal. Die Gundelfinger haben den Freiburger FC im Nacken, können sich keinen Ausrutscher erlauben. Das ist gut für Wittlingen.

Einsatz von Palatini ist fraglich

Werfen wir noch einen Blick auf den Saisonausklang. Da dürften die Waldkircher mit dem Auswärtsspiel in Mundingen die leichtere Aufgabe haben als der FC Wittlingen, der beim FC Emmendingen anzutreten hat. Während der FVLB personell sorgenfrei ist, dürfte der Einsatz von Arian Palatini beim Gastgeber fraglich sein. Er hat sich eine schmerzhafte Zehenverletzung zugezogen.