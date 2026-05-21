Fußball-Landesliga: Stunde der Wahrheit schlägt in Wittlingen

Auf den FC Wittlingen wartet am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, das nächste Ligaverbleib-Endspiel. Zu Gast ist der FV Lörrach-Brombach.
Die Stunde der Wahrheit schlägt für die Kandertäler am Pfingstmontag ab 15 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz. Der Gegner ist für den Tabellenvorletzten eine brutale Herausforderung. Lediglich ein Spiel hat der FV Lörrach-Brombach nach der Winterpause verloren. Das geschah in Mundingen. Ansonsten gewann der FVLB unter anderem die internen Bezirksduelle gegen Rheinfelden, Weil und Tiengen, spielte gegen den aktuellen Meister SC Wyhl und den Zweiten Gundelfingen/Wildtal unentschieden.