Fußball-Landesliga: Neuzugänge beim SV Weil

1 Aziz Afi neu beim SV Weil. Foto: zVg/SV Weil Fußball-Landesligist SV Weil meldet zwei weitere Neuzugänge.







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Fußball-Landesligist SV Weil meldet zwei weitere Neuzugänge. Es sind Aziz Afi (25) , der in der vergangenen Saison bei keinem Verein gemeldet war, und Burak Cakir. „Mit Aziz wechselt ein extrem spannender und variabel einsetzbarer Offensivakteur zu uns. Der 25-Jährige hat bereits vor der Sommerpause im Training bei uns reingeschnuppert und dort auf Anhieb gezeigt, was für ein feiner Fußballer er ist. Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern bringt er zudem eine enorme physische Präsenz mit, die unserem Offensivspiel noch mehr Durchschlagskraft und neue Optionen verleihen wird“, schreibt der SV Weil in seiner Presseerklärung. Außerdem schließt sich Burak Cakir (JFV Region Laufenburg) dem SV Weil an.