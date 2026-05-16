Fußball-Landesliga: Lörracher setzen ihre Siegesserie fort

Mit der Höhe der Niederlage war der Gast aus Stegen noch gut bedient. Alleine in den ersten 20 Minuten hätte die Partie bereits für den Fußball-Landesligisten aus der Großen Kreisstadt entschieden sein müssen. Acht hochkarätige Torgelegenheiten arbeitete sich der FVLB gegen eine vor allem defensiv überforderte Gästemannschaft heraus. Viermal scheiterte Maurice Muslic, der von der Stegener Hintermannschaft überhaupt nicht zu halten war, zweimal Alija Kapidzija sowie Tim Heininger und Mike Muser.

Danach verflachte die Partie etwas, ohne dass die Schützlinge von Trainer Thorsten Szesniak die Zügel aus der Hand gaben. So ging es für den FV Lörrach-Brombach mit einem unbefriedigenden 0:0 in die Pause.

Neun Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da erzielten die Gastgeber den längst fälligen Führungstreffer. Dabei fungierte Tim Heininger mit seinem Treffer in Minute 54 als Büchsenöffner.

Und mit dem 2:0 von Maurice Muslic sechs Minuten später war der Drobs gelutscht. Noel Schwald, der Muslic nach 74 Minuten ablöste, erhöhte in der 82. Minute auf 3:0.

Zwei Spieltage vor Saisonschluss setzte der FV Lörrach-Brombach, der hinter dem TuS Binzen (25 Punkte) die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist, seine Erfolgsserie also fort. Mit nunmehr 46 Punkten haben sich die Grenzstädter auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Am 29. Spieltag könnte der FVLB das Zünglein an der Waage spielen, wenn das Bezirksderby beim abstiegsbedrohten FC Wittlingen auf dem Programm steht.