Fußball-Landesliga: Lörracher setzen ihre Siegesserie fort

Fußball-Verbandsligist FV Lörrach-Brombach gewinnt sein Heimspiel gegen den FSV RW Stegen souverän 3:0.
Mit der Höhe der Niederlage war der Gast aus Stegen noch gut bedient. Alleine in den ersten 20 Minuten hätte die Partie bereits für den Fußball-Landesligisten aus der Großen Kreisstadt entschieden sein müssen. Acht hochkarätige Torgelegenheiten arbeitete sich der FVLB gegen eine vor allem defensiv überforderte Gästemannschaft heraus. Viermal scheiterte Maurice Muslic, der von der Stegener Hintermannschaft überhaupt nicht zu halten war, zweimal Alija Kapidzija sowie Tim Heininger und Mike Muser.