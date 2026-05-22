Fußball-Landesliga: Kapidzija zum FC Aarau

1 Alija Kapidzija verlässt den FVLB. Foto: Uli Nodler Ein Trio wird den Fußball-Landesligisten FV Lörrach-Brombach nach der Saison verlassen.







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Ein Trio wird den Fußball-Landesligisten FV Lörrach-Brombach nach der Saison verlassen. Schon seit geraumer Zeit steht fest, dass sich Jack-Emanuel Akuegwo und Thai Bao Nguyen dem Verbandsligisten FC Auggen anschließen. Sich vom FVLB verabschieden wird sich nun auch Alija Kapidzija. Der 29-Jährige übernimmt einen Trainerjob in der Jugendabteilung des Schweizer Challence League-Klubs FC Aarau. Das teilte Antonio Ratto, der Sportliche Leiter des FVLB, auf Anfrage mit. Die Personalplanungen im Grütt sind noch nicht ganz abgeschlossen. „Der eine oder andere wird noch kommen. Wir sind in Gesprächen“, informierte Ratto.